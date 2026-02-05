Ayuntamiento
Cilleros da hasta 1.000 euros para poner 'más bonitas' las fachadas de viviendas del casco antiguo
Se subvencionarán labores como pintado, sustitución de persianas y rejas y la ocultación de aparatos de aire acondicionado
El Ayuntamiento de Cilleros ha convocado subvenciones, hasta un máximo de 1.000 euros, para ‘Acondicionamiento de Fachadas del Casco Antiguo’ para el año 2026, por el procedimiento de concurrencia competitiva. Podrán solicitar esta subvención, siempre que cumplan con los requisitos exigidos en las bases reguladoras y la convocatoria, los promotores de la actuación, para la que se solicita subvención que sean los propietarios de edificios completos, los dueños de viviendas actuando individualmente y los arrendatarios. La subvención tiene por finalidad la rehabilitación de fachadas del casco antiguo para mejorar las condiciones estéticas de las fachadas, con el consiguiente atractivo para el turismo, ya que la zona de edificación objeto de las subvenciones es la que tiene mayor protección y elementos tradicionales y la salvaguarda de la seguridad de los viandantes y sus bienes. Podrán ser objeto de ayudas municipales las siguientes actuaciones: rehabilitación y/o pintado de fachadas, siempre que se realice sobre la totalidad de las mismas; adecuación y/o pintado de medianeras; Obras de albañilería vinculadas a la restauración y/o previas al acondicionamiento y/o pintado de las fachadas; Sustitución o acondicionamiento de los elementos existentes en la misma: aleros, canalones, bajantes, carpinterías exteriores, barandillas, rejas, persianas, etc. Estas actuaciones serán subvencionables cuando se realicen las obras de rehabilitación sobre la totalidad de la fachada. También mantenimiento, consolidación o reparación de cornisas, balcones, salientes; actuaciones que sirvan para el soterramiento y/o mejora del cableado eléctrico y telefónico en cualquiera de los ámbitos de la ciudad; retirada antenas de televisión en desuso y colocación de elementos para la ocultación de las máquinas de aire acondicionado.
