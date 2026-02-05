Temporal
Coria sufre un importante desprendimiento de la ladera que está justo detrás de uno de sus emblemáticos edificios: la catedral
Cae una enorme cantidad de tierra, piedras y troncos entremezclados entre chumberas, invadiendo el Puente Romano y la carretera
Una enorme cantidad de tierra, piedras y troncos entremezclados entre chumberas, que se encuentra justo en la ladera que sujeta uno de los monumentos más emblemáticos de la ciudad de Coria, como es su Catedral, se ha derrumbado. Todo este gran cúmulo de tierra y maderas ha caído invadiendo parte del Puente Romano de Coria y la carretera de Casillas, justo el tramo que une uno de los accesos a la ciudad de Coria, y que llega hasta lo que se conoce como el bar Higuera, muy próximo al campo de fútbol de La isla y la fábrica de Cidacos. Una situación que ha obligado a cortar dicho tramo de manera inmediata al paso de vehículos y de peatones por motivos de seguridad. Los operarios municipales y técnicos están en el lugar del incidente.
- Una casa antigua en Torre de Don Miguel permite viajar al pasado
- El Ayuntamiento de Montehermoso impulsa el proyecto ‘Senderos de la Humanidad’
- El Festivalino de Pescueza 2026 se celebrará del 10 al 12 de abril
- Calzadilla da el visto bueno a su presupuesto con 1,7 millones para este año 2026
- La Asociación Amigos de Pescueza, ejemplo en la atención a los mayores
- Somos Cáceres urge limpiar los bosques y montes de Sierra de Gata
- Portaje estrenará el I Dehesa Fest que unirá música y gastronomía en abril con Kiko Rivera y El Junco
- La Mancomunidad Valle del Alagón da luz verde a 2,2 millones de presupuesto para 2026