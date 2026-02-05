Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Coria sufre un importante desprendimiento de la ladera que está justo detrás de uno de sus emblemáticos edificios: la catedral

Cae una enorme cantidad de tierra, piedras y troncos entremezclados entre chumberas, invadiendo el Puente Romano y la carretera

Nieves Agut

Una enorme cantidad de tierra, piedras y troncos entremezclados entre chumberas, que se encuentra justo en la ladera que sujeta uno de los monumentos más emblemáticos de la ciudad de Coria, como es su Catedral, se ha derrumbado. Todo este gran cúmulo de tierra y maderas ha caído invadiendo parte del Puente Romano de Coria y la carretera de Casillas, justo el tramo que une uno de los accesos a la ciudad de Coria, y que llega hasta lo que se conoce como el bar Higuera, muy próximo al campo de fútbol de La isla y la fábrica de Cidacos. Una situación que ha obligado a cortar dicho tramo de manera inmediata al paso de vehículos y de peatones por motivos de seguridad. Los operarios municipales y técnicos están en el lugar del incidente.

