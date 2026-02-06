21 detenidos en Madrid por desviar armas desde el Alagón al mercado ilegal: armas, 8.000 cartuchos, droga y 32.000 euros

La Guardia Civil ha detenido a 21 personas en la Comunidad de Madrid por tráfico ilícito de armas y munición en el marco de la operación Trampantojo. La actuación se ha saldado además con la incautación de una “gran cantidad de munición”, varias armas de fuego, droga, dinero en efectivo, dispositivos electrónicos y otros efectos vinculados a la supuesta actividad delictiva.

La investigación se ha iniciado tras la denuncia presentada por uno de los integrantes del entramado por el supuesto robo de 17 armas de fuego en un domicilio situado en el Valle del Alagón (Cáceres). A partir de las pesquisas, los agentes han concluido que el denunciante formaba parte de una organización criminal dedicada, presuntamente, al desvío de armas desde el mercado legal al ilegal mediante la presentación de denuncias falsas por robo o pérdida.

Material incautado. / Cedida por la Guardia Civil de Cáceres

Según la Guardia Civil, una vez reportadas como sustraídas, las armas eran vendidas en el mercado ilegal a un precio que triplicaba el coste al que pueden adquirirse en un establecimiento autorizado por personas con licencia.

De forma paralela, los investigadores han detectado también una supuesta actividad de tráfico de munición. En este punto, la Guardia Civil ha señalado que la organización contaba con la connivencia de responsables de una armería en Madrid, que les entregaban munición tras falsear los registros de venta y control.

Durante la operación se han realizado seis registros: cuatro en domicilios de la Cañada Real Galiana (Madrid), uno en una armería de Madrid y otro en un domicilio del Valle del Alagón (Cáceres). En ellos, los agentes han intervenido una pistola de última generación (de la que uno de los investigados habría intentado desprenderse durante un registro), cargadores, más de 8.000 cartuchos de distintos calibres de arma corta, una escopeta semiautomática, 320 gramos de cocaína, 160 gramos de heroína y cerca de 32.000 euros en efectivo, además de ordenadores y teléfonos móviles.

La Guardia Civil ha enmarcado esta actuación en el Plan Integral para el Control de las Armas de Fuego (PICAF), y ha indicado que las diligencias se han desarrollado bajo la dirección de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia Plaza Nº 2 de Coria (Cáceres), en coordinación con la Fiscalía Provincial de Cáceres.

En la fase final, el operativo ha contado con el despliegue de cerca de 200 agentes para la realización de los registros y las detenciones.