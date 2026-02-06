Infraestructuras
Abre al tráfico el tramo que está en obras de construcción de la nueva rotonda en la Ex-108, en Coria
Se realizarán cortes intermitentes cuando sea necesario ocupar la calzada. Se ofrece varias alternativas por razones de seguridad
El 5 de febrero abrió al tráfico el tramo de la carretera Ex-108 afectado por las obras de la glorieta de acceso a la ITV de Coria. Dicho tramo de carretera continuará en obras, pero con cortes de tráfico intermitentes cuando sea necesario ocupar la calzada. Por razones de seguridad vial, los vehículos que circulen por la Ex-108 en sentido Plasencia-Coria, para acceder a la ITV y el Centro de Transportes de Coria, lo harán mediante un cambio de sentido en puntos como el polígono industrial Los Rosales. Los que pretendan acceder a la Ex-108 en sentido Coria, lo harán mediante un cambio de sentido en la glorieta inmediata existente en la Ex-108 en sentido Plasencia. Para garantizar la vialidad se mantendrá como itinerario alternativo la autovía autonómica Ex-A1.
