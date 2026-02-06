Fiestas
El día 27 se hará el recuento de los votos del cartel de San Buenaventura 2026, en Moraleja
El acto será en la Casa Toril a las 20.00 horas
El Ayuntamiento de Moraleja ha anunciado que el recuento de la votación para elegir el cartel que será la imagen para promocionar las Fiestas de San Buenaventura 2026 se realizará el 27 de febrero. Será en un acto público a las 20.00 horas en la Casa Toril, ubicada en la plaza de los Toros, 5. Estas fiestas, declaradas de Interés Turístico Regional, se celebrarán del 10 al 14 de julio. Precisamente, el plazo para presentar las obras finalizó el viernes el 6 de febrero. La técnica es libre y el tema debe ensalzar y plasmar la cultura y la tradición de las fiestas patronales. La participación en el concurso ha estado abierta a aficionadas o profesionales, que estén interesados en diseñar el cartel promocional de las fiestas, de forma individual o en equipo, pudiendo presentar un máximo de dos obras por autor. El premio para la persona autora del cartel ganador constará de 650 euros y todos los carteles presentados se expondrán.
