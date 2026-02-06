Moraleja recauda 3.878 euros para la Comisión de Fiestas de San Buenaventura 2026

El Ayuntamiento de Moraleja ha llevado a cabo el acto de la entrega de la recaudación, en concreto, una cuantía de 3.878 euros, a los integrantes de la Comisión Popular de Festejos de San Buenaventura 2026 tras la venta de los pañuelos de San Blas, dentro de una campaña que se puso en marcha hace unos días. Desde la Comisión se ha expresado el agradecimiento a los vecinos que se han implicado.

En colaboración con el ayuntamiento y con la ayuda del grupo de mujeres ‘Moraleja Bonita’, se lanzó una propuesta para que las fiestas de San Blas lucieran más bonitas el 3 de febrero. Desde el ayuntamiento se destacó que de esta manera se ha colaborado con la Comisión en la recaudación y, al mismo tiempo, en la promoción del folclore y las tradiciones.