Lluvias
Los vecinos de la Urbanización de la Isleta de Coria todavía no podrán volver a sus casas, hoy viernes
La alcaldesa anuncia que se baraja la posibilidad de que puedan entrar a por enseres acompañados de miembros de Emergencias
Los vecinos de la Urbanización de la zona de La Isleta de Coria todavía no podrán volver a sus casas, en el día de hoy viernes. Una limitación que también sufrirán los residentes de las viviendas que se encuentran en el otro lado de la carretera, próximas al río Alagón. Así lo ha confirmado a EL PERIÓDICO la alcaldesa, Almudena Domingo, que ha explicado que durante la mañana se barajará la posibilidad de que los vecinos que lo deseen puedan entrar para recoger enseres, siempre acompañados por miembros de los cuerpos de seguridad.
Precisamente, este mediodía presidirá la reunión del órgano de coordinación Cecopal. Este está formado por especialistas en materia de emergencias y permite que se ejecuten las indicaciones de la dirección del Plan, movilizando los medios y recursos necesarios a nivel local, con la colaboración de medios provinciales. La alcaldesa recordó que, en la actualidad, la situación de emergencias es de Nivel 1 y que la situación puede cambiar en base a las lluvias de las próximas horas y de mañana que se prevé que sean intensas. Por ello, de momento la situación de desalojo se mantiene en las casas de La Isleta y alrededores. Respecto al desprendimiento ocurrido ayer de parte de la ladera en la que se sostiene parte del emblemático monumento como es la Catedral, técnicos y otros expertos en este tipo de situaciones, trabajan en conclusiones y posibles soluciones. La alcaldesa que en todo momento ha estado in situ al tanto de las consecuencias del temporal y las lluvias, dijo que no sucedía algo así desde el año 1979.
- La Feria del Queso de Cabra de Acehúche celebrará dos décadas en su nueva edición en marzo
- Una casa antigua en Torre de Don Miguel permite viajar al pasado
- El Ayuntamiento de Montehermoso impulsa el proyecto ‘Senderos de la Humanidad’
- El Festivalino de Pescueza 2026 se celebrará del 10 al 12 de abril
- Calzadilla da el visto bueno a su presupuesto con 1,7 millones para este año 2026
- La Asociación Amigos de Pescueza, ejemplo en la atención a los mayores
- Somos Cáceres urge limpiar los bosques y montes de Sierra de Gata
- Portaje estrenará el I Dehesa Fest que unirá música y gastronomía en abril con Kiko Rivera y El Junco