Los vecinos de la Urbanización de la Isleta de Coria todavía no podrán volver a sus casas, hoy viernes

Los vecinos de la Urbanización de la zona de La Isleta de Coria todavía no podrán volver a sus casas, en el día de hoy viernes. Una limitación que también sufrirán los residentes de las viviendas que se encuentran en el otro lado de la carretera, próximas al río Alagón. Así lo ha confirmado a EL PERIÓDICO la alcaldesa, Almudena Domingo, que ha explicado que durante la mañana se barajará la posibilidad de que los vecinos que lo deseen puedan entrar para recoger enseres, siempre acompañados por miembros de los cuerpos de seguridad.

Precisamente, este mediodía presidirá la reunión del órgano de coordinación Cecopal. Este está formado por especialistas en materia de emergencias y permite que se ejecuten las indicaciones de la dirección del Plan, movilizando los medios y recursos necesarios a nivel local, con la colaboración de medios provinciales. La alcaldesa recordó que, en la actualidad, la situación de emergencias es de Nivel 1 y que la situación puede cambiar en base a las lluvias de las próximas horas y de mañana que se prevé que sean intensas. Por ello, de momento la situación de desalojo se mantiene en las casas de La Isleta y alrededores. Respecto al desprendimiento ocurrido ayer de parte de la ladera en la que se sostiene parte del emblemático monumento como es la Catedral, técnicos y otros expertos en este tipo de situaciones, trabajan en conclusiones y posibles soluciones. La alcaldesa que en todo momento ha estado in situ al tanto de las consecuencias del temporal y las lluvias, dijo que no sucedía algo así desde el año 1979.