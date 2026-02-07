Los vecinos de la Urbanización La Isleta de Coria pueden acceder para recoger enseres y animales domésticos

El Ayuntamiento de Coria, a través de su alcaldesa, Almudena Domingo, ha anunciado que se permite el acceso a viviendas de la Urbanización de la Isleta en Coria de forma ordenada hoy sábado desde las 10.00 hasta las 13.30 horas para retirar enseres -ropa básica y medicamentos imprescindibles-, así como animales domésticos. Para ello se ha establecido un protocolo que refleja que el acceso será una persona por vivienda, sin vehículos.

Estado de una calle de las calles menos afectadas en la urbanización La Isleta, esta mañana. / CEDIDA

En todo momento se hará en presencia y apoyo de bomberos, Protección Civil, Cruz Roja, equipos de vuelos de dron y coordinación directa con Policía Local. Además, la alcaldesa ha anunciado que ha convocado a los vecinos afectados a una reunión hoy sábado a las 14.00 horas en el salón de plenos del ayuntamiento.