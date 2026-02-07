A las 14.00 hay una reunión
Los vecinos de la Urbanización La Isleta de Coria pueden acceder para recoger enseres y animales domésticos
Dicho acceso se realiza desde las 10.00 hasta las 13.30 horas de hoy con un protocolo establecido
El Ayuntamiento de Coria, a través de su alcaldesa, Almudena Domingo, ha anunciado que se permite el acceso a viviendas de la Urbanización de la Isleta en Coria de forma ordenada hoy sábado desde las 10.00 hasta las 13.30 horas para retirar enseres -ropa básica y medicamentos imprescindibles-, así como animales domésticos. Para ello se ha establecido un protocolo que refleja que el acceso será una persona por vivienda, sin vehículos.
En todo momento se hará en presencia y apoyo de bomberos, Protección Civil, Cruz Roja, equipos de vuelos de dron y coordinación directa con Policía Local. Además, la alcaldesa ha anunciado que ha convocado a los vecinos afectados a una reunión hoy sábado a las 14.00 horas en el salón de plenos del ayuntamiento.
