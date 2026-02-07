Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
La borrasca Leonardo en directoCapitalidadDe tapas por MéridaSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

A las 14.00 hay una reunión

Los vecinos de la Urbanización La Isleta de Coria pueden acceder para recoger enseres y animales domésticos

Dicho acceso se realiza desde las 10.00 hasta las 13.30 horas de hoy con un protocolo establecido

La alcaldesa con la presidenta de la Junta, ayer en Coria.

La alcaldesa con la presidenta de la Junta, ayer en Coria. / CEDIDA

Nieves Agut

El Ayuntamiento de Coria, a través de su alcaldesa, Almudena Domingo, ha anunciado que se permite el acceso a viviendas de la Urbanización de la Isleta en Coria de forma ordenada hoy sábado desde las 10.00 hasta las 13.30 horas para retirar enseres -ropa básica y medicamentos imprescindibles-, así como animales domésticos. Para ello se ha establecido un protocolo que refleja que el acceso será una persona por vivienda, sin vehículos.

Estado de una calle de las calles menos afectadas en la urbanización La Isleta, esta mañana.

Estado de una calle de las calles menos afectadas en la urbanización La Isleta, esta mañana. / CEDIDA

En todo momento se hará en presencia y apoyo de bomberos, Protección Civil, Cruz Roja, equipos de vuelos de dron y coordinación directa con Policía Local. Además, la alcaldesa ha anunciado que ha convocado a los vecinos afectados a una reunión hoy sábado a las 14.00 horas en el salón de plenos del ayuntamiento.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La zona de viviendas de La Isleta de Coria se evacúa tras su inundación, que se suma al desprendimiento de la ladera de la Catedral
  2. La Feria del Queso de Cabra de Acehúche celebrará dos décadas en su nueva edición en marzo
  3. Una casa antigua en Torre de Don Miguel permite viajar al pasado
  4. El Ayuntamiento de Montehermoso impulsa el proyecto ‘Senderos de la Humanidad’
  5. El Festivalino de Pescueza 2026 se celebrará del 10 al 12 de abril
  6. La Asociación Amigos de Pescueza, ejemplo en la atención a los mayores
  7. Somos Cáceres urge limpiar los bosques y montes de Sierra de Gata
  8. Portaje estrenará el I Dehesa Fest que unirá música y gastronomía en abril con Kiko Rivera y El Junco

Los vecinos de la Urbanización La Isleta de Coria pueden acceder para recoger enseres y animales domésticos

Los vecinos de la Urbanización La Isleta de Coria pueden acceder para recoger enseres y animales domésticos

Cuenta atrás para San Buenaventura de Moraleja: el día 27 se hará el recuento de los votos del cartel

Cuenta atrás para San Buenaventura de Moraleja: el día 27 se hará el recuento de los votos del cartel

Los vecinos de la Urbanización de La Isleta de Coria no podrán volver a sus casas este viernes

Abre al tráfico el tramo que está en obras de construcción de la nueva rotonda en la Ex-108, en Coria

Abre al tráfico el tramo que está en obras de construcción de la nueva rotonda en la Ex-108, en Coria

El Ayuntamiento de Holguera ya tiene presupuesto: estos son sus gastos y sus ingresos

El Ayuntamiento de Holguera ya tiene presupuesto: estos son sus gastos y sus ingresos

Moraleja da la campanada: 3.878 euros para la Comisión de Fiestas de San Buenaventura 2026

Moraleja da la campanada: 3.878 euros para la Comisión de Fiestas de San Buenaventura 2026

21 detenidos en Madrid por desviar armas desde el Alagón al mercado ilegal: armas, 8.000 cartuchos, droga y 32.000 euros

21 detenidos en Madrid por desviar armas desde el Alagón al mercado ilegal: armas, 8.000 cartuchos, droga y 32.000 euros

La zona de viviendas de La Isleta de Coria se evacúa tras su inundación, que se suma al desprendimiento de la ladera de la Catedral

La zona de viviendas de La Isleta de Coria se evacúa tras su inundación, que se suma al desprendimiento de la ladera de la Catedral
Tracking Pixel Contents