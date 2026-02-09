El Ayuntamiento de Coria avanza en los trámites para actuar en el antiguo Convento de San Francisco

El Ayuntamiento de Coria ha aprobado de manera inicial la modificación puntual número 31 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal con el fin de realizar actuaciones en la zona donde se encuentra el antiguo Convento de San Francisco, un espacio que en la actualidad se encuentra en ruinas. Este está en pleno casco urbano, junto a la avenida de Alfonso VII, una vía muy transitada por los vecinos dado que además se encuentra muy próxima al centro de salud y a establecimientos y comercios.

En concreto, se pretende actuar para modificar la ordenación estructural de lo que es el polígono 9, delimitando además unidades de actuación simplificada, con el fin de permitir el desarrollo de la zona que actualmente presenta problemas de salubridad y posibles incendios, y al mismo tiempo se consigue obtener suelo para crear un Parque Arqueológico que salvaguarde las ruinas del convento. También se ha dado el visto bueno a la suspensión del otorgamiento de las licencias en todas aquellas áreas cuyas nuevas determinaciones supongan alteración del régimen vigente. Los interesados pueden formular las alegaciones que estimen pertinentes durante el periodo de información pública del expediente sobre dicha modificación.