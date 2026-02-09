Moraleja abre la votación para elegir el cartel de San Buenaventura 2026

El público ya puede votar para elegir el cartel anunciador de las Fiestas de San Buenaventura 2026 que se celebrarán en Moraleja en el mes de julio. En concreto, el público puede votar entre 18 carteles en total que se han presentado en esta edición en el concurso convocado por el ayuntamiento.

Las votaciones permanecerán abiertas desde el lunes 9 de febrero hasta el 27, ambos incluidos, y finalizando a las 12.00 horas. Este será el plazo máximo para poder votar tanto de forma presencial como vía online. Los carteles estarán expuestos de forma pública en la Oficina de Turismo durante el periodo de votación y también en Facebook e Instagram de la Oficina de Turismo. Podrá votarse presencialmente en la Oficina de Turismo o a través de las redes.