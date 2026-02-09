Villa del Campo destina casi 30.000 euros para inversiones reales

El Ayuntamiento de Villa del Campo ha aprobado el presupuesto general definitivo para el ejercicio 2026 con unos ingresos y gastos de 454.592,59 euros. Entre las partidas de ingresos se reflejan 145.500 en impuestos directos; otros 3.000 en indirectos; 107.750 en tasas y otros ingresos, 193.037,59 en transferencias corrientes y 5.305 en ingresos patrimoniales. En lo que son las partidas de gastos, las más elevadas es la de personal con 161.550 euros, seguida de la de gastos en bienes corrientes y servicios con 181.206,07, transferencias corrientes 82.336,52 y para inversiones reales se destinarán 29.500 euros. Este presupuesto va acompañado de una plantilla de personal funcionario. Este consta de 1 plaza de Secretaría-Intervención, Agrupada con el Ayuntamiento de Huélaga. y también se enmarca dentro de este mismo personal otras 2 plazas, en este caso, de Auxiliar de Administrativo.