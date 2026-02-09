Para 2026
Villa del Campo destina casi 30.000 euros para inversiones reales
El ayuntamiento aprueba su presupuesto que destina 162.000 euros para Personal
El Ayuntamiento de Villa del Campo ha aprobado el presupuesto general definitivo para el ejercicio 2026 con unos ingresos y gastos de 454.592,59 euros. Entre las partidas de ingresos se reflejan 145.500 en impuestos directos; otros 3.000 en indirectos; 107.750 en tasas y otros ingresos, 193.037,59 en transferencias corrientes y 5.305 en ingresos patrimoniales. En lo que son las partidas de gastos, las más elevadas es la de personal con 161.550 euros, seguida de la de gastos en bienes corrientes y servicios con 181.206,07, transferencias corrientes 82.336,52 y para inversiones reales se destinarán 29.500 euros. Este presupuesto va acompañado de una plantilla de personal funcionario. Este consta de 1 plaza de Secretaría-Intervención, Agrupada con el Ayuntamiento de Huélaga. y también se enmarca dentro de este mismo personal otras 2 plazas, en este caso, de Auxiliar de Administrativo.
