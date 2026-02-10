El comercio de Coria ‘premia el amor’ con el sorteo de un viaje tras realizar una compra

La Asociación Empresarial de Coria y Comarca (Asecoc) de Coria, en colaboración con el ayuntamiento, han organizado una campaña comercial en conmemoración con el día de San Valentín denominada ‘Coria Enamora y su Comercio Conquista’. Así lo han presentado el presidente de la asociación, Raúl Trapote y la alcaldesa, Almudena Domingo, acompañados del concejal de Comercio, el agente de Dinamización Comercial de Coria y directivos de Asecoc.

Un total de 33 establecimientos se han adherido a la misma con el ánimo de incentivar y dinamizar el comercio local durante los días previos al día de San Valentín. La dinámica de la campaña consiste en premiar entre todas las compras que se realicen en los establecimientos adheridos durante los días 10, 11, 12, 13 y 14 de febrero con un viaje para dos personas al Parque Puy Du Fou. Desde el colectivo de empresarios y el ayuntamiento se anima a los consumidores a que consigan en el Comercio de Coria todos aquellos productos o servicios que necesitan para que el día de los enamorados sea un momento especial. Y exponen que no hay mejor manera de hacerlo que regalando, al mismo tiempo que se ayuda a consumir en alguno de los 33 establecimientos adheridos en esta campaña.