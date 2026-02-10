La empresa de Coria que ha llevado la vivienda industrializada a la final del Premio Nacional Pyme del Año

La innovación que se fabrica en Extremadura ha vuelto a colarse en el escaparate nacional. Modular Home, empresa con sede en Coria (Cáceres) especializada en viviendas industrializadas de hormigón, ha sido seleccionada como candidata a la fase final del Premio Nacional Pyme del Año 2025 en la categoría de Innovación y Digitalización, un reconocimiento impulsado por Banco Santander y la Cámara de Comercio de España.

La candidatura ha situado a esta firma extremeña entre las pequeñas y medianas empresas más destacadas del país por su capacidad para transformar procesos tradicionales a través de la tecnología y la digitalización. Modular Home ha competido en esta categoría con pymes punteras de ámbitos como la biotecnología o la logística espacial, lo que ha reforzado el peso del sector de la construcción industrializada dentro del tejido innovador español.

Modelo constructivo

Desde su creación, la compañía ha apostado por un modelo constructivo basado en la industrialización, la eficiencia y la sostenibilidad. Sus soluciones han permitido optimizar tiempos y costes sin renunciar a la calidad, incorporando herramientas digitales en todas las fases del diseño y la producción y adaptándose a una demanda creciente de viviendas personalizadas y de alto estándar.

Con esta selección, Modular Home ha consolidado su posicionamiento como una de las pymes referentes a nivel nacional en un sector en plena transformación. La empresa ha logrado proyectar desde Extremadura una nueva forma de entender la construcción residencial, vinculada a la innovación tecnológica y a la mejora de la competitividad.

El fallo definitivo del Premio Nacional Pyme del Año 2025 se ha previsto para el próximo 19 de febrero en Madrid, en la sede de Banco Santander España, donde un jurado integrado por representantes del ámbito empresarial, institucional y mediático ha decidido los galardones entre las empresas finalistas.