Cita musical
La IX edición de Bellota Rock Fest ‘aterrizará’ con novedades en 2026 en Valdencín (Cáceres)
Este evento que se celebra en la pedanía de Torrejoncillo reúne a distintos grupos y bandas
El IX Bellota Rock regresa en 2026 con más fuerza afrontando algunos cambios, el más destacado la nueva fecha, abandonando su habitual cita a finales de julio por diversas circunstancias y dificultades organizativas. Sin embargo, el formato se mantiene intacto, ya que son tres días de conciertos, zona de acampada gratuita, abonos a precios populares (28 euros en venta anticipada y 35 euros en taquilla), actividades paralelas y, como siempre, un ambiente cercano y de buen rollo que caracteriza alBellota Rock desde sus inicios. El público disfrutará del evento en mayo los días 28, 29 y 30. Actuarán en la sala Utopía A Garulla, Awakater, Telaraña, Laura DSK, Machete en Boca, Chulería Joder!, Marmarrachas,Juantxo Skalari y Alfredo Piedrafita, entre otros.
