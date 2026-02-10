La IX edición de Bellota Rock Fest ‘aterrizará’ con novedades en 2026 en Valdencín (Cáceres)

El IX Bellota Rock regresa en 2026 con más fuerza afrontando algunos cambios, el más destacado la nueva fecha, abandonando su habitual cita a finales de julio por diversas circunstancias y dificultades organizativas. Sin embargo, el formato se mantiene intacto, ya que son tres días de conciertos, zona de acampada gratuita, abonos a precios populares (28 euros en venta anticipada y 35 euros en taquilla), actividades paralelas y, como siempre, un ambiente cercano y de buen rollo que caracteriza alBellota Rock desde sus inicios. El público disfrutará del evento en mayo los días 28, 29 y 30. Actuarán en la sala Utopía A Garulla, Awakater, Telaraña, Laura DSK, Machete en Boca, Chulería Joder!, Marmarrachas,Juantxo Skalari y Alfredo Piedrafita, entre otros.