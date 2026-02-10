Jesús Pulido visita Coria para mostrar su apoyo a los afectados por el temporal

El obispo de Coria-Cáceres, Don Jesús Pulido, se ha desplazado este fin de semana a la ciudad de Coria ante la difícil situación climatológica que atraviesa la región. La visita ha tenido como objetivo conocer de primera mano el impacto de las intensas lluvias y mostrar su apoyo y cercanía a los vecinos afectados, especialmente en las zonas más castigadas del Valle del Alagón.

Durante su estancia, el prelado ha podido comprobar los efectos del temporal, que ha provocado desalojos e inundaciones en distintos puntos de la geografía diocesana. Desde la Diócesis de Coria-Cáceres han señalado que “queremos estar cerca de nuestra gente en los momentos difíciles”. Además, han subrayado que se mantiene una comunicación permanente con los párrocos de localidades como Montehermoso, Hoyos, Gata, Aldea del Cano o Cedillo, entre otras, con el fin de detectar de forma inmediata posibles necesidades urgentes.

Junto al acompañamiento espiritual y la oración por las familias que están viviendo momentos de angustia, la Diócesis ha oficializado su compromiso logístico, poniendo a disposición de las administraciones públicas los recursos y locales de la Iglesia para acoger o ayudar a quienes lo necesiten. Asimismo, se ha instado a la población a seguir estrictamente las recomendaciones oficiales y a extremar las precauciones ante la situación meteorológica.

La Diócesis de Coria-Cáceres continúa siguiendo con preocupación la evolución del tiempo durante esta semana, en la que las lluvias persisten aunque con menor intensidad.