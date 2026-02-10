Paso de vehículos
El Paseo de la Isla de Coria seguirá cerrado al tráfico rodado, pero se habilita un horario excepcional para reparto esencial
Se establecerá una apertura de 8.00 a 15.00 horas, para el reparto de alimentación y suministro a la residencia de mayores, además de comida para ganado
El Ayuntamiento de Coria anuncia que, como consecuencia de las intensas lluvias registradas en los últimos días y la consiguiente crecida del río Alagón a su paso por la ciudad, el Paseo de la Isla permanece cerrado al tráfico rodado por motivos de seguridad. Esta medida cobra especial relevancia dado que la carretera de Casillas permanece también cortada, lo que dificulta los accesos habituales a la zona. No obstante, y con el objetivo de garantizar el abastecimiento y la atención a servicios prioritarios ubicados en la zona, durante el día de hoy y, hasta que vuelva la normalidad, se establecerá una apertura excepcional y restringida en horario de 8.00 a 15.00 horas, exclusivamente para el paso de vehículos de reparto esencial, concretamente de alimentación y suministro a la residencia de mayores, además de comida para ganado.
El acceso estará controlado mediante autorización expresa de la Policía Local, que supervisará en todo momento el tránsito en la zona para garantizar la seguridad y el cumplimiento de esta medida extraordinaria. Los transportistas, previamente al paso, deberán llamar a Policía Local al 927500022, para registrar la matrícula del vehículo. Desde el Ayuntamiento y Policía Local se ruega a los vecinos la máxima colaboración y comprensión ante esta situación y agradecen la colaboración y ayuda en las tareas de control y gestión del tráfico a la empresa Cidacos. Se continuará informando puntualmente de cualquier novedad en función de la evolución del nivel del río y del estado de la vía.
