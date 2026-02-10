Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alerta amarilla CáceresAlmarazAgresión sexual BadajozSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Paso de vehículos

El Paseo de la Isla de Coria seguirá cerrado al tráfico rodado, pero se habilita un horario excepcional para reparto esencial

Se establecerá una apertura de 8.00 a 15.00 horas, para el reparto de alimentación y suministro a la residencia de mayores, además de comida para ganado

Uno de los accesos al Paseo de la Isla, en Coria.

Uno de los accesos al Paseo de la Isla, en Coria. / N. A.

Nieves Agut

El Ayuntamiento de Coria anuncia que, como consecuencia de las intensas lluvias registradas en los últimos días y la consiguiente crecida del río Alagón a su paso por la ciudad, el Paseo de la Isla permanece cerrado al tráfico rodado por motivos de seguridad. Esta medida cobra especial relevancia dado que la carretera de Casillas permanece también cortada, lo que dificulta los accesos habituales a la zona. No obstante, y con el objetivo de garantizar el abastecimiento y la atención a servicios prioritarios ubicados en la zona, durante el día de hoy y, hasta que vuelva la normalidad, se establecerá una apertura excepcional y restringida en horario de 8.00 a 15.00 horas, exclusivamente para el paso de vehículos de reparto esencial, concretamente de alimentación y suministro a la residencia de mayores, además de comida para ganado.

El acceso estará controlado mediante autorización expresa de la Policía Local, que supervisará en todo momento el tránsito en la zona para garantizar la seguridad y el cumplimiento de esta medida extraordinaria. Los transportistas, previamente al paso, deberán llamar a Policía Local al 927500022, para registrar la matrícula del vehículo. Desde el Ayuntamiento y Policía Local se ruega a los vecinos la máxima colaboración y comprensión ante esta situación y agradecen la colaboración y ayuda en las tareas de control y gestión del tráfico a la empresa Cidacos. Se continuará informando puntualmente de cualquier novedad en función de la evolución del nivel del río y del estado de la vía.

TEMAS

  1. La zona de viviendas de La Isleta de Coria se evacúa tras su inundación, que se suma al desprendimiento de la ladera de la Catedral
  2. Los vecinos de la Urbanización La Isleta de Coria pueden acceder para recoger enseres y animales domésticos
  3. La Feria del Queso de Cabra de Acehúche celebrará dos décadas en su nueva edición en marzo
  4. Una casa antigua en Torre de Don Miguel permite viajar al pasado
  5. El Ayuntamiento de Montehermoso impulsa el proyecto ‘Senderos de la Humanidad’
  6. Los vecinos de la Urbanización de la Isleta de Coria todavía no podrán volver a sus casas, hoy viernes
  7. La Asociación Amigos de Pescueza, ejemplo en la atención a los mayores
  8. Somos Cáceres urge limpiar los bosques y montes de Sierra de Gata

El Paseo de la Isla de Coria seguirá cerrado al tráfico rodado, pero se habilita un horario excepcional para reparto esencial

El Paseo de la Isla de Coria seguirá cerrado al tráfico rodado, pero se habilita un horario excepcional para reparto esencial

El comercio de Coria ‘premia el amor’ con el sorteo de un viaje tras realizar una compra

La IX edición de Bellota Rock Fest ‘aterrizará’ con novedades en 2026 en Valdencín (Cáceres)

La IX edición de Bellota Rock Fest ‘aterrizará’ con novedades en 2026 en Valdencín (Cáceres)

La empresa de Coria que ha llevado la vivienda industrializada a la final del Premio Nacional Pyme del Año

La empresa de Coria que ha llevado la vivienda industrializada a la final del Premio Nacional Pyme del Año

Moraleja abre la votación para elegir el cartel de San Buenaventura 2026

Villa del Campo destina casi 30.000 euros para inversiones reales

Villa del Campo destina casi 30.000 euros para inversiones reales

El Ayuntamiento de Coria avanza en los trámites para actuar en el antiguo Convento de San Francisco

Los vecinos de la Urbanización La Isleta de Coria pueden acceder para recoger enseres y animales domésticos

Tracking Pixel Contents