Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alerta amarilla CáceresAlmarazAgresión sexual BadajozSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Patrimonio

La Asociación Amigos del Castillo de Coria convoca una asamblea para tratar su plan de actuaciones, entre otros asuntos, mañana jueves

Comenzará a las 19.30 horas, en primera convocatoria, y tendrá lugar en la sala de Cines Coria

Castillo de Coria, en pleno casco histórico.

Castillo de Coria, en pleno casco histórico. / CEDIDA

Nieves Agut

La Asociación Amigos del Castillo de Coria ha convocado la III Asamblea General Ordinaria para mañana jueves a las 19.30 horas en la sala de los Cines Coria, calle Portezuelo. Se tratarán varios asuntos, entre estos, informe de la situación actual y resultado de las gestiones realizadas ante los propietarios y autoridades para la conservación y apertura del castillo al público. También aprobación de cuentas, dimisión de la directiva, candidaturas para la nueva y la aprobación del plan de actuaciones para el próximo ejercicio. Esta asociación tiene como objetivos principales la restauración y apertura al público del Castillo de Coria, que ha sido un objetivo desde los años 60 del siglo XX. La asociación busca ser un puente entre los propietarios y las administraciones públicas para asegurar la conservación y visita del monumento. Además, se compromete a la defensa y promoción del patrimonio cultural y natural de Coria.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La zona de viviendas de La Isleta de Coria se evacúa tras su inundación, que se suma al desprendimiento de la ladera de la Catedral
  2. Los vecinos de la Urbanización La Isleta de Coria pueden acceder para recoger enseres y animales domésticos
  3. La Feria del Queso de Cabra de Acehúche celebrará dos décadas en su nueva edición en marzo
  4. Una casa antigua en Torre de Don Miguel permite viajar al pasado
  5. El Ayuntamiento de Montehermoso impulsa el proyecto ‘Senderos de la Humanidad’
  6. Los vecinos de la Urbanización de la Isleta de Coria todavía no podrán volver a sus casas, hoy viernes
  7. El Ayuntamiento de Coria avanza en los trámites para actuar en el antiguo Convento de San Francisco
  8. La Asociación Amigos de Pescueza, ejemplo en la atención a los mayores

La Asociación Amigos del Castillo de Coria convoca una asamblea para tratar su plan de actuaciones, entre otros asuntos, mañana jueves

La Asociación Amigos del Castillo de Coria convoca una asamblea para tratar su plan de actuaciones, entre otros asuntos, mañana jueves

La cauriense Isabel Ramos Pablos se incorpora a la directiva de la Asociación Jóvenes Empresarios de Extremadura

La cauriense Isabel Ramos Pablos se incorpora a la directiva de la Asociación Jóvenes Empresarios de Extremadura

Cilleros otorga ayudas para emprender actividades comerciales

Cilleros otorga ayudas para emprender actividades comerciales

Jesús Pulido visita Coria para mostrar su apoyo a los afectados por el temporal

Jesús Pulido visita Coria para mostrar su apoyo a los afectados por el temporal

El Paseo de la Isla de Coria seguirá cerrado al tráfico rodado, pero se habilita un horario excepcional para reparto esencial

El Paseo de la Isla de Coria seguirá cerrado al tráfico rodado, pero se habilita un horario excepcional para reparto esencial

El comercio de Coria ‘premia el amor’ con el sorteo de un viaje tras realizar una compra

La IX edición de Bellota Rock Fest ‘aterrizará’ con novedades en 2026 en Valdencín (Cáceres)

La IX edición de Bellota Rock Fest ‘aterrizará’ con novedades en 2026 en Valdencín (Cáceres)

La empresa de Coria que ha llevado la vivienda industrializada a la final del Premio Nacional Pyme del Año

La empresa de Coria que ha llevado la vivienda industrializada a la final del Premio Nacional Pyme del Año
Tracking Pixel Contents