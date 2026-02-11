La Asociación Amigos del Castillo de Coria convoca una asamblea para tratar su plan de actuaciones, entre otros asuntos, mañana jueves

La Asociación Amigos del Castillo de Coria ha convocado la III Asamblea General Ordinaria para mañana jueves a las 19.30 horas en la sala de los Cines Coria, calle Portezuelo. Se tratarán varios asuntos, entre estos, informe de la situación actual y resultado de las gestiones realizadas ante los propietarios y autoridades para la conservación y apertura del castillo al público. También aprobación de cuentas, dimisión de la directiva, candidaturas para la nueva y la aprobación del plan de actuaciones para el próximo ejercicio. Esta asociación tiene como objetivos principales la restauración y apertura al público del Castillo de Coria, que ha sido un objetivo desde los años 60 del siglo XX. La asociación busca ser un puente entre los propietarios y las administraciones públicas para asegurar la conservación y visita del monumento. Además, se compromete a la defensa y promoción del patrimonio cultural y natural de Coria.