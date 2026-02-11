Patrimonio
La Asociación Amigos del Castillo de Coria convoca una asamblea para tratar su plan de actuaciones, entre otros asuntos, mañana jueves
Comenzará a las 19.30 horas, en primera convocatoria, y tendrá lugar en la sala de Cines Coria
La Asociación Amigos del Castillo de Coria ha convocado la III Asamblea General Ordinaria para mañana jueves a las 19.30 horas en la sala de los Cines Coria, calle Portezuelo. Se tratarán varios asuntos, entre estos, informe de la situación actual y resultado de las gestiones realizadas ante los propietarios y autoridades para la conservación y apertura del castillo al público. También aprobación de cuentas, dimisión de la directiva, candidaturas para la nueva y la aprobación del plan de actuaciones para el próximo ejercicio. Esta asociación tiene como objetivos principales la restauración y apertura al público del Castillo de Coria, que ha sido un objetivo desde los años 60 del siglo XX. La asociación busca ser un puente entre los propietarios y las administraciones públicas para asegurar la conservación y visita del monumento. Además, se compromete a la defensa y promoción del patrimonio cultural y natural de Coria.
- La zona de viviendas de La Isleta de Coria se evacúa tras su inundación, que se suma al desprendimiento de la ladera de la Catedral
- Los vecinos de la Urbanización La Isleta de Coria pueden acceder para recoger enseres y animales domésticos
- La Feria del Queso de Cabra de Acehúche celebrará dos décadas en su nueva edición en marzo
- Una casa antigua en Torre de Don Miguel permite viajar al pasado
- El Ayuntamiento de Montehermoso impulsa el proyecto ‘Senderos de la Humanidad’
- Los vecinos de la Urbanización de la Isleta de Coria todavía no podrán volver a sus casas, hoy viernes
- El Ayuntamiento de Coria avanza en los trámites para actuar en el antiguo Convento de San Francisco
- La Asociación Amigos de Pescueza, ejemplo en la atención a los mayores