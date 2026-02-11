Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La cauriense Isabel Ramos Pablos se incorpora a la directiva de la Asociación Jóvenes Empresarios de Extremadura

La fundadora de la consultoría empresarial VisionarIA, de Coria, ocupa ya la responsabilidad en la Secretaría de Organización del colectivo a nivel regional

Isabel Ramos Pablos, arriba a la derecha.

Isabel Ramos Pablos, arriba a la derecha. / CEDIDA

Nieves Agut

La cauriense y fundadora de VisionarIA -consultoría empresarial que transforma negocios-, Isabel Ramos Pablos, se ha incorporado como Secretaria de Organización en la directiva de Asociación de Jóvenes Empresarios de Extremadura, un colectivo que con grandes miras en el sector empresarial y que preside Javier Jiménez.

Ramos dijo estar satisfecha de poder formar parte de la directiva de este colectivo que garantiza estabilidad y experiencia en el desarrollo del proyecto asociativo, dijo. Apuesta por un modelo cercano y orientado a generar oportunidades reales para los jóvenes empresarios. Su trabajo se centrará en consolidar un modelo basado en: formación práctica, networking de calidad y representación activa ante administraciones públicas.

