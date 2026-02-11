Cilleros otorga ayudas para emprender actividades comerciales

El Ayuntamiento de Cilleros otorgará subvenciones de apoyo al emprendimiento para el presente año 2026, mediante el procedimiento de concurrencia competitiva. Serán beneficiarios de la subvención, los titulares de la actividad o el servicio para el cual se solicite la subvención. Esta tendrá como finalidad el fomento de la apertura de locales para nuevas actividades o servicios, por su incidencia en la economía y riqueza y en la creación de empleo local.

De la misma manera, deberá ser complemento a su oferta turística, al incentivar, con la presente línea de subvenciones un mayor atractivo turístico, al pretender la apertura de nuevos locales donde se ejerzan actividades y servicios (comercios, hostelería…). La cuantía máxima es de 500 euros por apertura de local de nueva actividad o servicio. Habrá 500 euros más, adicional a la anterior, cuando la actividad sea pionera en el municipio.