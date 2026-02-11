Emprendimiento
Cilleros otorga ayudas para emprender actividades comerciales
La cuantía máxima es de 500 euros por apertura de local de nueva actividad o servicio y otros 500 euros más, cuando la actividad sea pionera en el municipio
El Ayuntamiento de Cilleros otorgará subvenciones de apoyo al emprendimiento para el presente año 2026, mediante el procedimiento de concurrencia competitiva. Serán beneficiarios de la subvención, los titulares de la actividad o el servicio para el cual se solicite la subvención. Esta tendrá como finalidad el fomento de la apertura de locales para nuevas actividades o servicios, por su incidencia en la economía y riqueza y en la creación de empleo local.
De la misma manera, deberá ser complemento a su oferta turística, al incentivar, con la presente línea de subvenciones un mayor atractivo turístico, al pretender la apertura de nuevos locales donde se ejerzan actividades y servicios (comercios, hostelería…). La cuantía máxima es de 500 euros por apertura de local de nueva actividad o servicio. Habrá 500 euros más, adicional a la anterior, cuando la actividad sea pionera en el municipio.
- La zona de viviendas de La Isleta de Coria se evacúa tras su inundación, que se suma al desprendimiento de la ladera de la Catedral
- Los vecinos de la Urbanización La Isleta de Coria pueden acceder para recoger enseres y animales domésticos
- La Feria del Queso de Cabra de Acehúche celebrará dos décadas en su nueva edición en marzo
- Una casa antigua en Torre de Don Miguel permite viajar al pasado
- El Ayuntamiento de Montehermoso impulsa el proyecto ‘Senderos de la Humanidad’
- Los vecinos de la Urbanización de la Isleta de Coria todavía no podrán volver a sus casas, hoy viernes
- El Ayuntamiento de Coria avanza en los trámites para actuar en el antiguo Convento de San Francisco
- La Asociación Amigos de Pescueza, ejemplo en la atención a los mayores