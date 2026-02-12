El Carnaval 2026 llevará color y animación a Coria y pedanías

El Ayuntamiento de Coria presenta la programación oficial del Carnaval 2026, que se celebrará del 13 al 18 de febrero en la ciudad y en sus pedanías de Puebla de Argeme y Rincón del Obispo, con actividades pensadas para todos los públicos y que combinan desfiles, música, animación infantil y tradiciones populares. En Coria arrancará el viernes 13 de febrero a las 11.30 horas con el tradicional Desfile Intercentros desde la Avenida Alfonso VII hasta la plaza de la Solidaridad. Se continuará por la noche con actuación musical en la Carpa Municipal, y por la noche dj Lobo. El sábado 14 de febrero tendrá lugar el gran Desfile de Carnaval desde la avenida Extremadura hasta la Plaza de la Paz. A las 21.30 se celebrará la entrega de premios y elección de Miss y Míster Carnaval 2026. El domingo 15 de febrero, a las 17.00 horas el Desfile Infantil y al finalizar, habrá una nueva sesión de Mini Disco para el público infantil. Como es tradición, el miércoles 18 de febrero, a las 18.30 horas, tendrá lugar la Degustación de las Sardinas en la Plaza de Norte, poniendo el broche final a las fiestas. El Carnaval también llegará alas pedanías Puebla de Argeme y Rincón del Obispo con diversos actos para sus habitantes en estos días.