Diputación, Junta y Gobierno Central
El PSOE de Coria solicita fondos extraordinarios de todas las administraciones para 'restaurar' los daños por el temporal
También instan al Ayuntamiento de Coria a la elaboración de un documento detallado con los desperfectos y que habilite una línea de ayudas específica
El secretario general del PSOE de Coria, Ángel Martín, ha trasladado su solidaridad a todas las personas afectadas «en momentos complicados la ciudadanía es lo más importante, su seguridad y tranquilidad están por encima de cualquier otra circunstancia». Y ha expresado su agradecimiento a todos los integrantes de los Cuerpos de Seguridad, Protección Civil, Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja y DYA, por su trabajo incansable, que «ha supuesto que no tengamos que lamentar ninguna desgracia en pérdidas humanas», añadió.
Martín apuntó que se observa la gran cantidad de daños provocados, tanto a bienes municipales como particulares, y se hace imprescindible que las distintas administraciones muestren sensibilidad hacia el municipio cauriense y les proporcionen el apoyo necesario para restaurar la normalidad.
Desde el Grupo Municipal Socialista, explica el secretario local, ya han solicitado al gobierno local en el Ayuntamiento de Coria la elaboración de un documento detallado sobre desperfectos, así como solicitar a la Diputación Provincial de Cáceres y a la Junta de Extremadura líneas de ayudas que complementen las del Gobierno Centra. Igualmente, reclaman que el Ayuntamiento de Coria habilite una línea de ayudas a los afectados, y se solicite a la Junta medios económicos para los daños en las explotaciones agrícolas y ganaderas del término municipal de Coria.
