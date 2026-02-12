Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Consecuencias borrascas

Los vecinos de la urbanización de La Isleta en Coria siguen a la espera de poder volver a sus casas

Ya han sufrido una segunda evacuación tras declararse Nivel 2, ayer por la tarde

Vídeo | Desalojados nuevamente los vecinos de La Isleta de Coria por el aumento del caudal del Alagón

Vídeo | Desalojados nuevamente los vecinos de La Isleta de Coria por el aumento del caudal del Alagón

El Periódico Extremadura

Nieves Agut

La situación para los vecinos de la urbanización de la Isleta de Coria se alarga demasiado y muchos reconocen que están cansados de este temporal que les ha obligado ya, por segunda vez, abandonar sus viviendas, tras activarse ayer, por motivos de seguridad, el Nivel 2 del Plan de Emergencia Municipal (PEMU). Como consecuencia de esta activación, se procedió al desalojo de la zona de La Isleta, solicitando a la población afectada que siga en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia y de las autoridades presentes en el lugar. Dicho Nivel aún se mantiene. Se precedió a la movilización y coordinación de los equipos de actuación, quedando integrados en el dispositivo operativo municipal los siguientes servicios: Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil, Servicio de Bomberos, Cruz Roja y DYA Extremadura.

Además de establecer los mecanismos de coordinación operativa necesarios entre los citados servicios, bajo la dirección del órgano municipal competente, de conformidad con lo previsto en el PEMU. El Paseo de la Isla permanece cerrado tanto al tráfico rodado como al tránsito peatonal. La carretera CC-156, PK 01, queda igualmente cortada a vehículos y personas. Como vía alternativa, los camiones de hasta 3.500 kg podrán circular por el Camino de Casas de Don Gómez. Se ruega a la ciudadanía máxima colaboración, prudencia y evitar desplazamientos innecesarios en las zonas afectadas. La seguridad de las personas es la prioridad absoluta en estos momentos.

Fotogalería | Nuevo desalojo en La Isleta por la crecida del Alagón en Coria

Fotogalería | Nuevo desalojo en La Isleta por la crecida del Alagón en Coria

Ver galería

Fotogalería | Nuevo desalojo en La Isleta por la crecida del Alagón en Coria / Nieves Agut / Diputación de Cáceres

Los vecinos de la urbanización de La Isleta en Coria siguen a la espera de poder volver a sus casas

