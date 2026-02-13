El Ayuntamiento de Coria abre el plazo de solicitud para pedir una vivienda de promoción pública

El Ayuntamiento de Coria ha anunciado la apertura del plazo de admisión de solicitudes para la adjudicación de una vivienda de promoción pública actualmente vacante en la localidad. El plazo estará abierto hasta el 20 de marzo. La vivienda, que se adjudicará en régimen de arrendamiento, está ubicada en la avenida Alfonso VII, número 19, Bloque C, Planta 3ª, puerta 32, y su adjudicación se realizará mediante concurso por valoración. Las personas interesadas deberán presentar su solicitud en el Registro General del Ayuntamiento de Coria, dentro del horario habitual de atención al público. Las solicitudes deberán formalizarse en el modelo oficial, acompañadas de la documentación que se exige para este procedimiento.