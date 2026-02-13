Herido grave un trabajador de recogida de basura en un accidente en Portaje

Un trabajador del servicio de recogida de basura presenta trauma craneal tras sufrir una caída desde el camión en el que se encontraba trabajando esta pasada madrugada en la localidad cacereña de Portaje.

El suceso, por el que el varón herido ha sido trasladado en estado grave hasta el Hospital de Coria, ha tenido lugar sobre las 05.45 horas de esta pasada madrugada frente a la residencia de mayores de Portaje.

Según los datos facilitados por el Centro 112 de Extremadura, que señala como accidente laboral el incidente sufrido, dicho servicio recibió una llamada telefónica para informar sobre lo ocurrido.

Tras dicha llamada, hasta el lugar de los hechos se han desplazado medios del Punto de Atención Continuada de Torrejoncillo, y una patrulla de la Guardia Civil.