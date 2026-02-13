Patrimonio
Moraleja comienza las obras para ‘restaurar’ la Casa de la Encomienda con fondos de la diputación de Cáceres
Las labores se centran en la consolidación de muros, desescombro y paramentos
El Ayuntamiento de Moraleja, a través de su alcalde, Julio César Herrero, ha anunciado que ha comenzado las obras de desescombro, consolidación de muros y lectura de paramentos en la Casa de la Encomienda. Estos trabajos, según apuntó, durarán aproximadamente tres meses. Durante el desarrollo de los mismos, se están recuperando todos aquellos materiales susceptibles de uso en el futuro. Precisamente, en esta semana, las obras han recibido la visita de técnicos de Patrimonio de la Junta por derrumbes que se produjeron estos días de temporal. Respecto a las labores de desescombro, consolidación de muros y lectura de paramentos en la Casa de la Encomienda. Esta obra está financiada por la Diputación Provincial de Cáceres. Y nos dejará un espacio más seguro. Estamos preparando toda la documentación para solicitar subvención al Ministerio de Cultura para la futura reconstrucción.
