Técnicos en Geología de Salamanca analizan los derrumbes sufridos en la ladera de la Catedral de Coria

Dos profesionales del Departamento de Geología de la Universidad de Salamanca han visitado Coria para colaborar de manera técnica en el estudio de la problemática relacionada con los derrumbamientos producidos debido a la gran cantidad de agua caída en estos últimos días. Durante dicha visita, se han llevado a cabo trabajos de inspección mediante el uso de drones en el entorno del radio de la Catedral de Coria, así como en la zona del restaurante Montesol.

Asimismo, los técnicos han procedido a la recogida de muestras de tierra en distintos puntos de las zonas afectadas, con el fin de analizar la composición del terreno y determinar los factores que han podio influir en los desprendimientos. Mientras tanto, en estas últimas horas,desde la Policía Local se comunicó que el 112 Extremadura avisó a través de sus cuentas oficiales el aumento del desembalse en los embalses de Gabriel y Galán y Valdeobispo, manteniéndose el mismo nivel de desembalse en el Jerte. Esta situación provoca que la lámina de agua del río Alagón, a su paso por Coria, experimente un ascenso considerable en las próximas horas. Por ello se pide extremar la precaución en zonas cercanas al río, evitar paseos o actividades en áreas inundables y no retirar señalización ni vallas de seguridad.