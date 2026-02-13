Comunicado Policía Local
Técnicos en Geología de Salamanca analizan los derrumbes sufridos en la ladera de la Catedral de Coria
Se han llevado a cabo trabajos de inspección mediante el uso de drones en el entorno del radio del monumento más emblemático de la ciudad
Dos profesionales del Departamento de Geología de la Universidad de Salamanca han visitado Coria para colaborar de manera técnica en el estudio de la problemática relacionada con los derrumbamientos producidos debido a la gran cantidad de agua caída en estos últimos días. Durante dicha visita, se han llevado a cabo trabajos de inspección mediante el uso de drones en el entorno del radio de la Catedral de Coria, así como en la zona del restaurante Montesol.
Asimismo, los técnicos han procedido a la recogida de muestras de tierra en distintos puntos de las zonas afectadas, con el fin de analizar la composición del terreno y determinar los factores que han podio influir en los desprendimientos. Mientras tanto, en estas últimas horas,desde la Policía Local se comunicó que el 112 Extremadura avisó a través de sus cuentas oficiales el aumento del desembalse en los embalses de Gabriel y Galán y Valdeobispo, manteniéndose el mismo nivel de desembalse en el Jerte. Esta situación provoca que la lámina de agua del río Alagón, a su paso por Coria, experimente un ascenso considerable en las próximas horas. Por ello se pide extremar la precaución en zonas cercanas al río, evitar paseos o actividades en áreas inundables y no retirar señalización ni vallas de seguridad.
- La zona de viviendas de La Isleta de Coria se evacúa tras su inundación, que se suma al desprendimiento de la ladera de la Catedral
- Los vecinos de la Urbanización La Isleta de Coria pueden acceder para recoger enseres y animales domésticos
- La Feria del Queso de Cabra de Acehúche celebrará dos décadas en su nueva edición en marzo
- Una casa antigua en Torre de Don Miguel permite viajar al pasado
- El Ayuntamiento de Montehermoso impulsa el proyecto ‘Senderos de la Humanidad’
- Los vecinos de la Urbanización de la Isleta de Coria todavía no podrán volver a sus casas, hoy viernes
- El Ayuntamiento de Coria avanza en los trámites para actuar en el antiguo Convento de San Francisco
- La Asociación Amigos de Pescueza, ejemplo en la atención a los mayores