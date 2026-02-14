Moraleja licita la obra de la segunda fase para la ampliación del cementerio municipal

El Ayuntamiento de Moraleja ha anunciado la licitación de la segunda fase de la ampliación del cementerio municipal mediante procedimiento abierto simplificado. El valor estimado es de 41.256,04 euros a los que hay que añadir el IVA lo que es en total 49.919,81 euros. El único criterio de adjudicación es el precio más bajo. El plazo de la presentación de ofertas es hasta el 3 de marzo y el plazo de ejecución de los trabajos de dos meses.

Respecto a la primera fase ejecutada hace un tiempo incluyó️ el cerramiento del recinto con paneles prefabricados de hormigón, la construcción bloque 1, que son 80 nichos; la construcción de los nuevos aseos; la pavimentación de hormigón impreso en la zona de entrada y la pavimentación exterior en la entrada y aparcamiento. El proyecto final de la ampliación del cementerio tiene una superficie de 2.271 metros cuadrados , consiste en 520 nichos divididos en 7 bloques y 210 columbarios.