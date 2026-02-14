Infraestructuras
Moraleja licita la obra de la segunda fase para la ampliación del cementerio municipal
El proyecto final consiste en 520 nichos divididos en 7 bloques y 210 columbarios
El Ayuntamiento de Moraleja ha anunciado la licitación de la segunda fase de la ampliación del cementerio municipal mediante procedimiento abierto simplificado. El valor estimado es de 41.256,04 euros a los que hay que añadir el IVA lo que es en total 49.919,81 euros. El único criterio de adjudicación es el precio más bajo. El plazo de la presentación de ofertas es hasta el 3 de marzo y el plazo de ejecución de los trabajos de dos meses.
Respecto a la primera fase ejecutada hace un tiempo incluyó️ el cerramiento del recinto con paneles prefabricados de hormigón, la construcción bloque 1, que son 80 nichos; la construcción de los nuevos aseos; la pavimentación de hormigón impreso en la zona de entrada y la pavimentación exterior en la entrada y aparcamiento. El proyecto final de la ampliación del cementerio tiene una superficie de 2.271 metros cuadrados , consiste en 520 nichos divididos en 7 bloques y 210 columbarios.
- La zona de viviendas de La Isleta de Coria se evacúa tras su inundación, que se suma al desprendimiento de la ladera de la Catedral
- Los vecinos de la Urbanización La Isleta de Coria pueden acceder para recoger enseres y animales domésticos
- La Feria del Queso de Cabra de Acehúche celebrará dos décadas en su nueva edición en marzo
- Una casa antigua en Torre de Don Miguel permite viajar al pasado
- El Ayuntamiento de Montehermoso impulsa el proyecto ‘Senderos de la Humanidad’
- Los vecinos de la Urbanización de la Isleta de Coria todavía no podrán volver a sus casas, hoy viernes
- El Ayuntamiento de Coria avanza en los trámites para actuar en el antiguo Convento de San Francisco
- El PSOE de Coria solicita fondos extraordinarios de todas las administraciones para 'restaurar' los daños por el temporal