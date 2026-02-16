Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Carnaval de Coria suscita una gran aceptación con más de 700 participantes

El número de inscritos en grupos y en individual ha aumentado, según el ayuntamiento, aportando más creatividad a los desfiles

Participantes en el desfile del pasado sábado en Coria.

Participantes en el desfile del pasado sábado en Coria. / CEDIDA

Nieves Agut

El Ayuntamiento de Coria, a través de la concejalía de Juventud, ha destacado que el Carnaval Cauriense 2026 ha sido una edición que «ha tenido una gran acogida en cuanto al número de participantes y público asistente». En total han participado 12 grupos y 9 individuales, alrededor de 700 personas desfilaron en la tarde del sábado. Durante el fin de semana, las avenidas principales de la ciudad se llenaron de color, música y creatividad, consolidando al Carnaval Cauriense como una de las celebraciones más emblemáticas del norte de la región, dijeron.

El ambiente festivo, la calidad de las propuestas presentadas y la implicación de vecinos y peñas han sido los grandes protagonistas de esta edición. Respecto a los ganadores del Carnaval Cauriense 2026 en la categoría de Grupos tenemos primer premio para el grupo inscrito con el nombre ‘Descubriendo las Américas’, y en la categoría individua, el primer premio ha sido para ‘Ya huele feria’. La Miss y el Míster del Carnaval han sido fueron Laia y Javier Perianes. El jurado destacó el alto nivel artístico, la originalidad de las temáticas y la puesta en escena, lo que ha hecho difícil la deliberación. Este 2026 ha habido incremento significativo en el número de participantes, superando los 700.

