La Policía Local de Coria lo detiene por "provocar un incendio en instalaciones públicas" y amenazar a los agentes con un arma

La Policía Local de Coria ha detenido a un individuo, durante una actuación realizada el pasado sábado, y que, según informaron, «presuntamente provocaba un incendio en unas instalaciones públicas». Durante dicha intervención, según aseguraron los agentes, dicho individuo amenazó a los policías con un arma y fue arrestado por atentado contra agente de la autoridad. Además de intervención de sustancias prohibidas. Tras la detención, fue puesto a disposición judicial.