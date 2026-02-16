Actuación policial
La Policía Local de Coria lo detiene por "provocar un incendio en instalaciones públicas" y amenazar a los agentes con un arma
La Policía Local de Coria arrestó a un hombre el sábado tras supuestamente provocar un incendio en instalaciones públicas y amenazar a los agentes con un arma
EL PERIÓDICO
La Policía Local de Coria ha detenido a un individuo, durante una actuación realizada el pasado sábado, y que, según informaron, «presuntamente provocaba un incendio en unas instalaciones públicas». Durante dicha intervención, según aseguraron los agentes, dicho individuo amenazó a los policías con un arma y fue arrestado por atentado contra agente de la autoridad. Además de intervención de sustancias prohibidas. Tras la detención, fue puesto a disposición judicial.
