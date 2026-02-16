Convocatoria
Torrejoncillo saca a subasta tres terrenos ubicados en el polígono industrial
Los solares se licitan y el único criterio a valorar será la mejor oferta económica
El Ayuntamiento de Torrejoncillo ha aprobado el expediente de enajenación de tres parcelas, concretamente, las números 11, 17 y 19 que se encuentran ubicadas en el Polígono Industrial de Torrejoncillo. Dicha convocatoria se realiza mediante subasta para la enajenación de los siguientes bienes patrimoniales. Una parcela de 510 metros cuadrados por un valor de 12.182,18 euros; otra de 540 metros cuadrados y por valor de 12.898,78 euros y una tercera de 510 metros cuadrados por 12.182, 18 euros. Las parcelas se encuentran en suelo urbano de uso industrial y el plazo para la presentación de ofertas será de 15 días hábiles a contar desde el 13 de febrero en el registro del ayuntamiento. La composición de la mesa de valoración se publicará junto con la fecha y hora del acto de apertura de ofertas. El tipo de la subasta es al alza, con un único criterio que se tendrá en cuenta que es el de mayor oferta económica por parte de la persona interesada.
