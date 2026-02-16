Inundaciones
Los vecinos de la Urbanización La Isleta de Coria regresan a sus casas
La Policía Local anuncia el paso del Nivel 2 al Nivel 1 por parte del Plan de Emergencias Municipal (PEMU)
Los vecinos de la Urbanización de La Isleta de Coria ya han podido volver a sus casas, desde ayer domingo por la tarde, tras bajar a nivel 1 el Plan de Emergencias Municipal. Así lo ha dado a conocer el consistorio en una nota en la que se recuerda que el río Alagón a su paso por Coria continúa en nivel rojo, aunque en descenso. De esta manera, se termina con la difícil y complicada situación que han vivido en estos días los vecinos de esta urbanización, próxima al río, y que, por segunda vez, tuvieron que desalojar sus viviendas tras una nueva crecida del río. La zona cuenta con alrededor de medio centenar de viviendas, pero la mayoría son de segunda residencia.
Tras declararse el Nivel 1, agentes de la Policía Local procedieron a retirar señalización y vallas de seguridad. Desde el ayuntamiento, la alcaldesa, Almudena Domingo, agradeció a los bomberos y a la Guardia Civil, su profesionalidad y entrega. Y también a los voluntarios de Cruz Roja y Protección Civil, "siempre dispuestos a ayudar cuando más se les necesita", afirmó.
