Alagón del Río, sede de la lucha contra el cáncer infantil

La Mancomunidad Integral de Municipios Valle del Alagón celebrará la II Convivencia Escolar en Apoyo a la Lucha Contra el Cáncer Infantil y que este año tendrá como escenario el municipio de Alagón del Río. Este es un evento socioeducativo dedicado al apoyo a la lucha contra el cáncer infantil.

Prevé reunir a unas 500 personas entre escolares, docentes, y miembros de la mancomunidad en una serie de actividades lúdicas y solidarias con el objetivo de concienciar sobre la importancia del apoyo a niños y niñas con esta enfermedad. Durante la jornada, que será este viernes día 20, los participantes asistirán a un pasacalles de animación y actividades lúdicas. Los fondos recaudados se destinará a La Asociación NEN (Niños Enfermos de Neuroblastoma).