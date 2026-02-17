Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guardiola y feminismoAutovía Castelo BrancoCampus Universitario CáceresSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Acto solidario

Alagón del Río, sede de la lucha contra el cáncer infantil

El municipio acogerá la convivencia escolar que se celebra por segundo año y que organiza la Mancomunidad Valle del Alagón

Convivencia celebrada el año pasado en Pozuelo de Zarzón.

Convivencia celebrada el año pasado en Pozuelo de Zarzón. / CEDIDA

Nieves Agut

La Mancomunidad Integral de Municipios Valle del Alagón celebrará la II Convivencia Escolar en Apoyo a la Lucha Contra el Cáncer Infantil y que este año tendrá como escenario el municipio de Alagón del Río. Este es un evento socioeducativo dedicado al apoyo a la lucha contra el cáncer infantil.

Prevé reunir a unas 500 personas entre escolares, docentes, y miembros de la mancomunidad en una serie de actividades lúdicas y solidarias con el objetivo de concienciar sobre la importancia del apoyo a niños y niñas con esta enfermedad. Durante la jornada, que será este viernes día 20, los participantes asistirán a un pasacalles de animación y actividades lúdicas. Los fondos recaudados se destinará a La Asociación NEN (Niños Enfermos de Neuroblastoma).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La zona de viviendas de La Isleta de Coria se evacúa tras su inundación, que se suma al desprendimiento de la ladera de la Catedral
  2. Los vecinos de la Urbanización La Isleta de Coria pueden acceder para recoger enseres y animales domésticos
  3. La Feria del Queso de Cabra de Acehúche celebrará dos décadas en su nueva edición en marzo
  4. Una casa antigua en Torre de Don Miguel permite viajar al pasado
  5. El Ayuntamiento de Montehermoso impulsa el proyecto ‘Senderos de la Humanidad’
  6. Los vecinos de la Urbanización de la Isleta de Coria todavía no podrán volver a sus casas, hoy viernes
  7. El Ayuntamiento de Coria avanza en los trámites para actuar en el antiguo Convento de San Francisco
  8. Moraleja comienza las obras para ‘restaurar’ la Casa de la Encomienda con fondos de la diputación de Cáceres

Alagón del Río, sede de la lucha contra el cáncer infantil

Alagón del Río, sede de la lucha contra el cáncer infantil

Gran colecta de sangre en el Centro de Salud de Coria

Gran colecta de sangre en el Centro de Salud de Coria

La Feria Internacional del Toro de Coria incluirá numerosos y variados actos en su décimo aniversario

La Feria Internacional del Toro de Coria incluirá numerosos y variados actos en su décimo aniversario

El Carnaval de Coria sube el listón: más de 700 participantes

El Carnaval de Coria sube el listón: más de 700 participantes

La Policía Local de Coria lo detiene por "provocar un incendio en instalaciones públicas" y amenazar a los agentes con un arma

La Policía Local de Coria lo detiene por "provocar un incendio en instalaciones públicas" y amenazar a los agentes con un arma

Torrejoncillo saca a subasta tres terrenos ubicados en el polígono industrial

Torrejoncillo saca a subasta tres terrenos ubicados en el polígono industrial

Los vecinos de la Urbanización La Isleta de Coria regresan a sus casas

Los vecinos de la Urbanización La Isleta de Coria regresan a sus casas

Moraleja licita la obra de la segunda fase para la ampliación del cementerio municipal

Moraleja licita la obra de la segunda fase para la ampliación del cementerio municipal
Tracking Pixel Contents