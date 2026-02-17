Acto solidario
Alagón del Río, sede de la lucha contra el cáncer infantil
El municipio acogerá la convivencia escolar que se celebra por segundo año y que organiza la Mancomunidad Valle del Alagón
La Mancomunidad Integral de Municipios Valle del Alagón celebrará la II Convivencia Escolar en Apoyo a la Lucha Contra el Cáncer Infantil y que este año tendrá como escenario el municipio de Alagón del Río. Este es un evento socioeducativo dedicado al apoyo a la lucha contra el cáncer infantil.
Prevé reunir a unas 500 personas entre escolares, docentes, y miembros de la mancomunidad en una serie de actividades lúdicas y solidarias con el objetivo de concienciar sobre la importancia del apoyo a niños y niñas con esta enfermedad. Durante la jornada, que será este viernes día 20, los participantes asistirán a un pasacalles de animación y actividades lúdicas. Los fondos recaudados se destinará a La Asociación NEN (Niños Enfermos de Neuroblastoma).
