La CNT denuncia despidos "injustificados y discriminatorios" en Cambio Energético de Coria

La Confederación Nacional del Trabajo (CNT) ha denunciado públicamente una situación de “persecución sindical” y despidos “injustificados” en la empresa Cambio Energético, con sede en Coria, tras el cese de varios afiliados y miembros de la sección sindical.

En un comunicado difundido este martes, la Sección Sindical de CNT en la empresa sostiene que los despidos constituyen “un grave atentado contra la libertad sindical”, al afectar directamente a trabajadores afiliados y representantes de la organización. Según el sindicato, en el centro de trabajo se estaría produciendo un “goteo constante de despidos” que, aseguran, afecta especialmente a empleados “más profesionales, cualificados y veteranos”.

La organización considera que esta dinámica no es casual, sino una estrategia para evitar que la autoridad laboral pueda calificar la situación como un despido colectivo. “Se trata de ceses individuales sucesivos que persiguen eludir los controles y garantías legales”, afirman.

Acusaciones de despidos disciplinarios y objetivos “sin fundamento”

La CNT sostiene que la empresa estaría recurriendo a despidos disciplinarios contra trabajadores considerados “molestos” y a despidos objetivos basados en supuestas causas económicas que, según el sindicato, no han sido debidamente acreditadas.

En este sentido, denuncian que se han impuesto sanciones “desproporcionadas” con el objetivo de evitar el pago de indemnizaciones por despido improcedente. Entre los casos señalados, mencionan la imposición de una sanción a un afiliado por un comentario que califican de “injustificadamente castigado”.

Además, el sindicato cuestiona la alegación de causas económicas por parte de la empresa, ya que, según indican, se estarían realizando nuevas contrataciones para obras recientes, lo que, a su juicio, contradice la justificación esgrimida para los ceses.

Solicitud de intervención y anuncio de movilizaciones

La CNT ha solicitado formalmente la intervención de la autoridad laboral para que investigue lo que considera despidos “poco claros y discriminatorios”. Afirman contar con pruebas documentales que evidencian la vulneración de derechos laborales y la ausencia de una justificación objetiva en los ceses.

Entre sus exigencias, el sindicato reclama el pago inmediato de las indemnizaciones correspondientes y la regularización total de la situación de los trabajadores despedidos.

Tras asegurar que han intentado sin éxito alcanzar una solución negociada con la empresa, la organización advierte de que convocará movilizaciones si no se atienden sus demandas y no se procede al abono de las cantidades reclamadas a los trabajadores afectados.