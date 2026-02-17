La Feria Internacional del Toro de Coria incluirá numerosos y variados actos en su décimo aniversario

La Feria Internacional del Toro de Coria (FitCoria) ya mira al mes de marzo para celebrar por todo lo grande su décima edición. Precisamente, esta mañana se ha presentado parte de la intensa programación de este evento en un acto en el salón de plenos del ayuntamiento con la alcaldesa, Almudena Domingo y el gerente de Ceber Tauro, Alberto Manuel Hornos. También han estado presentes los representantes de las asociaciones Arte Extremadura, Jóvenes Taurinos y de los empresarios.

Sobre la programación, Alberto Manuel Hornos explicó que, aún está pendiente de cerrarse muchas actividades, pero sí avanzó que incluirán espectáculos culturales, musicales y exposiciones, entre otros. Además, destacó como uno de los acontecimientos más importantes el Festival Taurino que contará este año con destacados matadores de toros, rejoneadores y novilleros del momento. Estará el rejoneador, Leonardo Hernández, así como los toreros Diego Urdiales, Manuel Escribano, Rafael Cerro, Ginés Marín y el cauriense, Jorge Hurtado. Se lidiarán novillos de la acreditada ganadería de María del Carmen Valiente. La Feria se celebrará del 13 al 15 de marzo y la alcaldesa destacó que este evento «ha crecido en los últimos años hasta convertirse en un encuentro de referencia para aficionados, profesionales y visitantes que valoran la tradición taurina».