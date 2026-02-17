Gran colecta de sangre en el Centro de Salud de Coria

La Hermandad de Donantes de Sangre ‘Virgen de Argeme’ de Coria y comarca tiene previsto realizar en esta semana una gran colecta de sangre. En esta ocasión los donantes que acudan a donar sangre contarán con un obsequio que les hará el Club Deportivo Coria y que consistirá en una entrada para el partido que se jugará el 3 de marzo. Este acto, totalmente altruista y desinteresado, por parte del Club, ha recibido el agradecimiento de la hermandad que, destaca que «refleja el sentir solidario de la directiva del club hacia la donación de sangre y hacia los donantes que regularmente acuden a donar su sangre sin esperar nada a cambio». Además, con esta donación, el CD Coria continúa en su colaboración con esta hermandad puesto que es la segunda ocasión que contribuye repitiendo el gesto del años pasado con una nueva entrega de entradas a un partido de fútbol a cambio de donación de sangre. En concreto, la gran colecta de sangre será el viernes 20 de febrero en horario de 17.00 a 21.00 horas en las dependencias del Centro de Salud de Coria.