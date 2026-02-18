La carretera CC-159 que une Coria con Casillas abre el paso a vehículos, tras varios días cortada

La Policía Local de Coria ha anunciado la apertura de la carretera CC-159, quedando restablecida y abierta al tráfico tras solucionarse las incidencias que afectaban a la vía en los últimos días. Asimismo, se informa de la reapertura al tráfico de turismos y peatones del Paseo de la Isla, uno de los espacios más transitados del municipio, que vuelve a estar plenamente operativo después de permanecer cerrado como medida preventiva. Con esta actuación, la situación vuelve a la normalidad y la ciudadanía puede hacer uso de esta zona con total seguridad. Desde el Ayuntamiento de Coria y Policía Local se agradece expresamente la paciencia, comprensión y colaboración mostradas por los vecinos durante el tiempo que han durado las restricciones. La responsabilidad ciudadana ha sido fundamental para garantizar la seguridad y facilitar la resolución de las incidencias. No obstante, recuerda la importancia de mantener la prudencia al volante y el respeto a los peatones. Asimismo, se informa de que los vehículos de más de 3,5 toneladas deberán circular por la CC-159 con la correspondiente autorización. Con estas reaperturas, Coria recupera progresivamente su ritmo habitual, reforzando el compromiso conjunto entre ciudadanía y autoridades para mantener la seguridad vial en el municipio.