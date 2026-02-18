Infraestructuras
La carretera CC-159 que une Coria con Casillas abre el paso a vehículos, tras varios días cortada
La vía se vio afectada por desprendimientos de la ladera de las traseras de la Catedral por las lluvias
La Policía Local de Coria ha anunciado la apertura de la carretera CC-159, quedando restablecida y abierta al tráfico tras solucionarse las incidencias que afectaban a la vía en los últimos días. Asimismo, se informa de la reapertura al tráfico de turismos y peatones del Paseo de la Isla, uno de los espacios más transitados del municipio, que vuelve a estar plenamente operativo después de permanecer cerrado como medida preventiva. Con esta actuación, la situación vuelve a la normalidad y la ciudadanía puede hacer uso de esta zona con total seguridad. Desde el Ayuntamiento de Coria y Policía Local se agradece expresamente la paciencia, comprensión y colaboración mostradas por los vecinos durante el tiempo que han durado las restricciones. La responsabilidad ciudadana ha sido fundamental para garantizar la seguridad y facilitar la resolución de las incidencias. No obstante, recuerda la importancia de mantener la prudencia al volante y el respeto a los peatones. Asimismo, se informa de que los vehículos de más de 3,5 toneladas deberán circular por la CC-159 con la correspondiente autorización. Con estas reaperturas, Coria recupera progresivamente su ritmo habitual, reforzando el compromiso conjunto entre ciudadanía y autoridades para mantener la seguridad vial en el municipio.
- La zona de viviendas de La Isleta de Coria se evacúa tras su inundación, que se suma al desprendimiento de la ladera de la Catedral
- Los vecinos de la Urbanización La Isleta de Coria pueden acceder para recoger enseres y animales domésticos
- La Feria del Queso de Cabra de Acehúche celebrará dos décadas en su nueva edición en marzo
- Una casa antigua en Torre de Don Miguel permite viajar al pasado
- Los vecinos de la Urbanización de la Isleta de Coria todavía no podrán volver a sus casas, hoy viernes
- El Ayuntamiento de Coria avanza en los trámites para actuar en el antiguo Convento de San Francisco
- La Policía Local de Coria lo detiene por 'provocar un incendio en instalaciones públicas' y amenazar a los agentes con un arma
- Moraleja comienza las obras para ‘restaurar’ la Casa de la Encomienda con fondos de la diputación de Cáceres