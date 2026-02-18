La Fundación Franz Weber pide revisar las actividades infantiles de la feria del toro de Coria

La Fundación Franz Weber (FFW) ha solicitado al Ayuntamiento de Coria que reconsidere las actividades infantiles vinculadas a la tradicional feria del toro, tras la reciente advertencia del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas sobre la presencia de menores en espectáculos taurinos.

El organismo internacional incluyó esta cuestión en el apartado 23, relativo a la “violencia contra los niños”, dentro de sus Observaciones Finales sobre España. En su pronunciamiento, el Comité expresa su preocupación porque niños y adolescentes continúen presenciando “la violencia y la muerte de los participantes” durante festejos taurinos populares celebrados en el país.

En consecuencia, el Comité reitera su recomendación de establecer la edad mínima de 18 años, sin excepciones, para participar en eventos, festivales y escuelas taurinas, tanto a nivel estatal como autonómico. Asimismo, insta a promover campañas de sensibilización dirigidas a funcionarios públicos, medios de comunicación y ciudadanía sobre los posibles efectos negativos de la violencia asociada a las corridas de toros en la infancia, incluidos los espectadores.

La petición actual refuerza la formulada en 2018, durante el anterior ciclo de evaluación a España, y en esta ocasión advierte expresamente a las comunidades autónomas sobre sus responsabilidades compartidas en la materia.

Derechos fundamentales

Desde la Fundación Franz Weber recuerdan que permitir el acceso de menores a este tipo de celebraciones podría contravenir sus derechos fundamentales. Por ello, han apelado al Ayuntamiento de Coria para que deje de respaldar, patrocinar o avalar iniciativas como entradas bonificadas para niños en novilladas y corridas, así como actividades específicas dirigidas al público infantil en el marco de la feria.

La organización advierte de que, en caso de no producirse cambios, considerará que el Gobierno local desoye las objeciones del Comité y actuará en contra de las recomendaciones emitidas por este órgano especializado en derechos de la infancia y la adolescencia.

Noticias relacionadas

Estas advertencias se enmarcan en el cumplimiento de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, ratificada por España en la década de 1990 y de obligada incorporación al ordenamiento jurídico, según establece la Constitución y la normativa orgánica vigente.