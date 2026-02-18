Patrimonio
Unas obras sacan a la luz 'marcas de cuentas' en el histórico edificio de la Casa de la Encomienda, en Moraleja
Los trabajos que se realizan, entre estos, consolidación de muros, descubren la labor rudimentaria de lo que fue el centro recaudador
El alcalde de Moraleja, Julio César Herrero, ha explicado que han aparecido unas inscripciones en uno de los pocos muros que quedan en pie en la Casa de la Encomienda, edificio que data del siglo XIV. Un lugar que en estos días es objeto de obras de desescombro, consolidación de muros y lectura de paramentos. Respecto a las inscripciones, el alcalde explicó que «son marcas de cuentas». «Fueron una forma rudimentaria de llevar registros financieros, incluyendo tributos y deudas. Los recaudadores de impuestos medievales las utilizaban para registrar pagos», detalló. Precisamente, dijo, «el origen de La Encomienda era servir como centro recaudador y depósito de tributos». Durante el desarrollo de los trabajos, que cuentan con financiación de la diputación de Cáceres, se están recuperando todos aquellos materiales susceptibles de uso en el futuro. Además, el ayuntamiento prepara ya toda la documentación para solicitar subvención al Ministerio de Cultura para la futura reconstrucción.
- Moraleja comienza las obras para ‘restaurar’ la Casa de la Encomienda con fondos de la diputación de Cáceres