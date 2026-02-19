Servicio municipal
El Ayuntamiento de Calzadilla licitará la gestión del velatorio
Será por un periodo de 4 años. Este trámite se inicia de nuevo tras el anuncio de la actual adjudicataria de no optar a la prórroga
El Ayuntamiento de Calzadilla volverá a licitar el servicio de velatorio en el municipio después de que la actual empresa que lo gestiona haya anunciado que no optará ala prórroga. Así lo ha dado a conocer el alcalde, Alejandro Madejón, que ha explicado que en estos días se somete a información pública el estudio para la concesión del servicio de explotación del velatorio.
La duración de dicha concesión se establece por un plazo de cuatro años prorrogable. De esta manera, con la puesta en marcha de este proyecto se ofrece a los familiares y seres queridos de las personas fallecidas unas instalaciones y servicio, evitando que tengan que trasladarse a otros municipios. También permite mantener la cartera de servicios a la ciudadanía y luchar contra la despoblación.
