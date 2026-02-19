Un evento acercará zumba, pilates y aeroflamenco en Torrejoncillo

El municipio de Torrejoncillo acogerá la XI edición del Pink Day en el Pabellón Municipal La actividad dirigida a todos los públicos, trata de huir del carácter competitivo y muestra que es posible realizar una actividad recreativa que consiste en 4 masterclass variadas para disfrutar, reír, pasarlo bien y ponerse en forma realizando actividad física. En esta ocasión serán tres las monitoras las que realicen diferentes actividades de Zumba, Pilates, Bachata y Aeroflamenco. Las inscripciones se pueden realizar en la Casa de Cultura, Bar Obraol y Deportes Clemente de Torrejoncillo con una cuota simbólica de 3 euros que incluye camiseta, seguro, avituallamiento y mucha diversión. El plazo para inscribirse es hasta el día antes de la actividad con un precio de 3 euros, sin embargo si las inscripciones se realizan los días 26 y 27 de febrero la cuota será de 5 euros. Esta actividad lúdico-deportiva se desarrollará el sábado 28 de febrero a las 18.00 horas.