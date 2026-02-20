Infraestructuras
Aquanex corrige problemas detectados en la calle Agua, en Coria
La empresa realiza trabajos en esta vía tras estudios técnicos que revelan deficiencias en la red de saneamiento y abastecimiento
El Ayuntamiento de Coria anuncia que esta semana han comenzado por parte de la empresa concesionaria Aquanex, las obras de mejora en la calle Agua, una actuación prioritaria destinada a subsanar los graves problemas detectados en esta zona y a mejorar de manera significativa las infraestructuras básicas. Tras los estudios técnicos realizados, se ha constatado la necesidad urgente de intervenir en la red de saneamiento y abastecimiento debido a deficiencias estructurales que estaban generando incidencias recurrentes.
Las obras contemplan la instalación de nuevas acometidas domiciliarias, lo que permitirá optimizar el servicio y garantizar un suministro más eficiente y seguro. Asimismo, se ejecutará un nuevo tramo del colector, con el objetivo de reforzar la red de saneamiento, mejorar la evacuación de aguas y prevenir futuras averías. Con esta actuación, el ayuntamiento reafirma su compromiso con el mantenimiento y modernización de las infraestructuras municipales, dando respuesta a una demanda de los vecinos de la zona. Los trabajos han comenzado esta semana y se desarrollarán conforme al calendario establecido por los servicios técnicos de Aquanex. Durante las obras se adoptarán medidas para minimizar las molestias.
- La zona de viviendas de La Isleta de Coria se evacúa tras su inundación, que se suma al desprendimiento de la ladera de la Catedral
- Los vecinos de la Urbanización La Isleta de Coria pueden acceder para recoger enseres y animales domésticos
- La Feria del Queso de Cabra de Acehúche celebrará dos décadas en su nueva edición en marzo
- Una casa antigua en Torre de Don Miguel permite viajar al pasado
- Los vecinos de la Urbanización de la Isleta de Coria todavía no podrán volver a sus casas, hoy viernes
- El Ayuntamiento de Coria avanza en los trámites para actuar en el antiguo Convento de San Francisco
- La Policía Local de Coria lo detiene por 'provocar un incendio en instalaciones públicas' y amenazar a los agentes con un arma
- Moraleja comienza las obras para ‘restaurar’ la Casa de la Encomienda con fondos de la diputación de Cáceres