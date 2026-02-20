Aquanex corrige problemas detectados en la calle Agua, en Coria

El Ayuntamiento de Coria anuncia que esta semana han comenzado por parte de la empresa concesionaria Aquanex, las obras de mejora en la calle Agua, una actuación prioritaria destinada a subsanar los graves problemas detectados en esta zona y a mejorar de manera significativa las infraestructuras básicas. Tras los estudios técnicos realizados, se ha constatado la necesidad urgente de intervenir en la red de saneamiento y abastecimiento debido a deficiencias estructurales que estaban generando incidencias recurrentes.

Las obras contemplan la instalación de nuevas acometidas domiciliarias, lo que permitirá optimizar el servicio y garantizar un suministro más eficiente y seguro. Asimismo, se ejecutará un nuevo tramo del colector, con el objetivo de reforzar la red de saneamiento, mejorar la evacuación de aguas y prevenir futuras averías. Con esta actuación, el ayuntamiento reafirma su compromiso con el mantenimiento y modernización de las infraestructuras municipales, dando respuesta a una demanda de los vecinos de la zona. Los trabajos han comenzado esta semana y se desarrollarán conforme al calendario establecido por los servicios técnicos de Aquanex. Durante las obras se adoptarán medidas para minimizar las molestias.