Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Brecha demográficaFuente FríaVivienda CáceresSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Infraestructuras

Aquanex corrige problemas detectados en la calle Agua, en Coria

La empresa realiza trabajos en esta vía tras estudios técnicos que revelan deficiencias en la red de saneamiento y abastecimiento

Operarios de Aquanex, en la calle Agua en Coria.

Operarios de Aquanex, en la calle Agua en Coria. / CEDIDA

Nieves Agut

El Ayuntamiento de Coria anuncia que esta semana han comenzado por parte de la empresa concesionaria Aquanex, las obras de mejora en la calle Agua, una actuación prioritaria destinada a subsanar los graves problemas detectados en esta zona y a mejorar de manera significativa las infraestructuras básicas. Tras los estudios técnicos realizados, se ha constatado la necesidad urgente de intervenir en la red de saneamiento y abastecimiento debido a deficiencias estructurales que estaban generando incidencias recurrentes.

Las obras contemplan la instalación de nuevas acometidas domiciliarias, lo que permitirá optimizar el servicio y garantizar un suministro más eficiente y seguro. Asimismo, se ejecutará un nuevo tramo del colector, con el objetivo de reforzar la red de saneamiento, mejorar la evacuación de aguas y prevenir futuras averías. Con esta actuación, el ayuntamiento reafirma su compromiso con el mantenimiento y modernización de las infraestructuras municipales, dando respuesta a una demanda de los vecinos de la zona. Los trabajos han comenzado esta semana y se desarrollarán conforme al calendario establecido por los servicios técnicos de Aquanex. Durante las obras se adoptarán medidas para minimizar las molestias.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La zona de viviendas de La Isleta de Coria se evacúa tras su inundación, que se suma al desprendimiento de la ladera de la Catedral
  2. Los vecinos de la Urbanización La Isleta de Coria pueden acceder para recoger enseres y animales domésticos
  3. La Feria del Queso de Cabra de Acehúche celebrará dos décadas en su nueva edición en marzo
  4. Una casa antigua en Torre de Don Miguel permite viajar al pasado
  5. Los vecinos de la Urbanización de la Isleta de Coria todavía no podrán volver a sus casas, hoy viernes
  6. El Ayuntamiento de Coria avanza en los trámites para actuar en el antiguo Convento de San Francisco
  7. La Policía Local de Coria lo detiene por 'provocar un incendio en instalaciones públicas' y amenazar a los agentes con un arma
  8. Moraleja comienza las obras para ‘restaurar’ la Casa de la Encomienda con fondos de la diputación de Cáceres

Aquanex corrige problemas detectados en la calle Agua, en Coria

Aquanex corrige problemas detectados en la calle Agua, en Coria

Un evento acercará zumba, pilates y aeroflamenco en Torrejoncillo

Un evento acercará zumba, pilates y aeroflamenco en Torrejoncillo

El Ayuntamiento de Calzadilla licitará la gestión del velatorio

El Ayuntamiento de Calzadilla licitará la gestión del velatorio

Mateo Sánchez Carrero, enfermo de ELA de El Batán, se topa con la burocracia

Mateo Sánchez Carrero, enfermo de ELA de El Batán, se topa con la burocracia

Unas obras sacan a la luz 'marcas de cuentas' en el histórico edificio de la Casa de la Encomienda, en Moraleja

Unas obras sacan a la luz 'marcas de cuentas' en el histórico edificio de la Casa de la Encomienda, en Moraleja

La carretera CC-159 que une Coria con Casillas abre el paso a vehículos, tras varios días cortada

La carretera CC-159 que une Coria con Casillas abre el paso a vehículos, tras varios días cortada

Vídeo | Mateo Sánchez Carrero, enfermo de ELA, se topa con la burocracia

La Fundación Franz Weber pide revisar las actividades infantiles de la feria del toro de Coria

La Fundación Franz Weber pide revisar las actividades infantiles de la feria del toro de Coria
Tracking Pixel Contents