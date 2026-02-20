Destrozos temporal
Coria valora en 3 millones de euros los daños por borrascas
Las actuaciones de recuperación se centran en caminos rurales, muralla del casco histórico, polideportivo y estación depuradora
El Ayuntamiento de Coria, a través de su alcaldesa, Almudena Domingo, confirmó que la «estimación provisional de daños asciende a casi 3 millones de euros», tras las borrascas que ha sufrido la región en estas últimas semanas. Detalló que las actuaciones de recuperación se centran en caminos rurales, la muralla del casco histórico, la estación depuradora de aguas residuales (EDAR), el polideportivo municipal y la comisaría de Policía Local. Igualmente, se refirió a las empresas afectadas, entre ellas Cidacos, y el hotel y restaurantes Montesol y Percor que «trabajan para recuperar la normalidad en su actividad».
La alcaldesa afirmó además que durante casi tres semanas, Coria ha vivido una crecida del Río Alagón «que no se recordaba desde 1979». Según los datos de la antena SPIDA de Coria, «el caudal alcanzó un máximo del 142%, situándose actualmente en el 53%, tras haber registrado un 81% el pasado miércoles. La altura máxima del río fue de 4,20 metros», aseveró. Así mismo, destacó que durante la gestión de la emergencia, el Ayuntamiento de Coria ha contado con el apoyo de distintas administraciones como son Junta de Extremadura y la Diputación Provincial de Cáceres con la visita de sus respectivos dirigentes.
