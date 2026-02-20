Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Brecha demográficaFuente FríaVivienda CáceresSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Evento benéfico

Puebla de Argeme, pedanía de Coria, acogerá un Festival Solidario de Folklore

Organiza la Hermandad Nuestro Padre Jesús Resucitado y Nuestra Señora del Rosario y los fondos serán para la Asociación Piel de Mariposa ‘debra’

Grupo infantil de Savia Viva Coria, durante una actuación en la región.

Grupo infantil de Savia Viva Coria, durante una actuación en la región. / GRUPO COROS Y DANZAS SAVIA VIVA/Facebook

Nieves Agut

La Casa de la Cultura de Puebla de Argeme acogerá un Festival Solidario de Folklore que cumple su séptima edición y que en esta ocasión tiene como objetivo principal recaudar fondos para la Asociación Piel de Mariposa ‘debra’. Esta es una organización de apoyo a nivel nacional, para mejorar el día a día de las familias. Lo integran enfermeras, psicólogas, trabajadoras sociales y una investigadora.

Respecto al festival, este contará con las actuaciones de Coros y Danzas Savia Nueva de Coria, Coros y Danzas Varadán de Puebla de Argeme y el grupo infantil de El Batán junto al grupo Folk Los Batanes. El precio de la entrada es de 3 euros y habrá una rifa de 1 euro. Este evento está organizado por la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Resucitado y Nuestra Señora del Rosario y se desarrollará el 14 de marzo a partir de las 17.30 horas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La zona de viviendas de La Isleta de Coria se evacúa tras su inundación, que se suma al desprendimiento de la ladera de la Catedral
  2. Los vecinos de la Urbanización La Isleta de Coria pueden acceder para recoger enseres y animales domésticos
  3. La Feria del Queso de Cabra de Acehúche celebrará dos décadas en su nueva edición en marzo
  4. Una casa antigua en Torre de Don Miguel permite viajar al pasado
  5. Los vecinos de la Urbanización de la Isleta de Coria todavía no podrán volver a sus casas, hoy viernes
  6. El Ayuntamiento de Coria avanza en los trámites para actuar en el antiguo Convento de San Francisco
  7. La Policía Local de Coria lo detiene por 'provocar un incendio en instalaciones públicas' y amenazar a los agentes con un arma
  8. Moraleja comienza las obras para ‘restaurar’ la Casa de la Encomienda con fondos de la diputación de Cáceres

Puebla de Argeme, pedanía de Coria, acogerá un Festival Solidario de Folklore

Puebla de Argeme, pedanía de Coria, acogerá un Festival Solidario de Folklore

Aquanex corrige problemas detectados en la calle Agua, en Coria

Aquanex corrige problemas detectados en la calle Agua, en Coria

Un evento acercará zumba, pilates y aeroflamenco en Torrejoncillo

Un evento acercará zumba, pilates y aeroflamenco en Torrejoncillo

El Ayuntamiento de Calzadilla licitará la gestión del velatorio

El Ayuntamiento de Calzadilla licitará la gestión del velatorio

Mateo Sánchez Carrero, enfermo de ELA de El Batán, se topa con la burocracia

Mateo Sánchez Carrero, enfermo de ELA de El Batán, se topa con la burocracia

Unas obras sacan a la luz 'marcas de cuentas' en el histórico edificio de la Casa de la Encomienda, en Moraleja

Unas obras sacan a la luz 'marcas de cuentas' en el histórico edificio de la Casa de la Encomienda, en Moraleja

La carretera CC-159 que une Coria con Casillas abre el paso a vehículos, tras varios días cortada

La carretera CC-159 que une Coria con Casillas abre el paso a vehículos, tras varios días cortada

Vídeo | Mateo Sánchez Carrero, enfermo de ELA, se topa con la burocracia

Tracking Pixel Contents