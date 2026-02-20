Evento benéfico
Puebla de Argeme, pedanía de Coria, acogerá un Festival Solidario de Folklore
Organiza la Hermandad Nuestro Padre Jesús Resucitado y Nuestra Señora del Rosario y los fondos serán para la Asociación Piel de Mariposa ‘debra’
La Casa de la Cultura de Puebla de Argeme acogerá un Festival Solidario de Folklore que cumple su séptima edición y que en esta ocasión tiene como objetivo principal recaudar fondos para la Asociación Piel de Mariposa ‘debra’. Esta es una organización de apoyo a nivel nacional, para mejorar el día a día de las familias. Lo integran enfermeras, psicólogas, trabajadoras sociales y una investigadora.
Respecto al festival, este contará con las actuaciones de Coros y Danzas Savia Nueva de Coria, Coros y Danzas Varadán de Puebla de Argeme y el grupo infantil de El Batán junto al grupo Folk Los Batanes. El precio de la entrada es de 3 euros y habrá una rifa de 1 euro. Este evento está organizado por la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Resucitado y Nuestra Señora del Rosario y se desarrollará el 14 de marzo a partir de las 17.30 horas.
