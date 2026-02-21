Moraleja impulsa las compras ofreciendo ‘precios locos’

La Asociación de Empresarios Rivera de Gata lanza la ‘Quincena de los Precios Locos – Stock Fuera’ con grandes descuentos en más de 30 comercios de Moraleja y comarca. Es una ambiciosa iniciativa de dinamización comercial en la que el público podrá beneficiarse de notables descuentos, promociones especiales y liquidación de temporada. El objetivo principal de esta acción es incentivar las compras en el comercio de proximidad, favorecer la rotación de stock y reforzar el papel del pequeño y mediano comercio como motor económico y social del territorio. Se desarrolla del 23 de febrero al 9 de marzo. Durante dos semanas, los establecimientos participantes ofrecerán promociones en moda, calzado, deporte, joyería, hogar, alimentación, perfumería, tecnología y complementos. Como evento complementario, el sábado 28 de 10.00 a 14.00 horas, se celebrará la jornada ‘El comercio sale a la calle’.