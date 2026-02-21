Asociación Empresarios Rivera de Gata
Moraleja impulsa las compras ofreciendo ‘precios locos’
Organizan dos campañas donde el público se beneficia de descuentos en comercios
La Asociación de Empresarios Rivera de Gata lanza la ‘Quincena de los Precios Locos – Stock Fuera’ con grandes descuentos en más de 30 comercios de Moraleja y comarca. Es una ambiciosa iniciativa de dinamización comercial en la que el público podrá beneficiarse de notables descuentos, promociones especiales y liquidación de temporada. El objetivo principal de esta acción es incentivar las compras en el comercio de proximidad, favorecer la rotación de stock y reforzar el papel del pequeño y mediano comercio como motor económico y social del territorio. Se desarrolla del 23 de febrero al 9 de marzo. Durante dos semanas, los establecimientos participantes ofrecerán promociones en moda, calzado, deporte, joyería, hogar, alimentación, perfumería, tecnología y complementos. Como evento complementario, el sábado 28 de 10.00 a 14.00 horas, se celebrará la jornada ‘El comercio sale a la calle’.
- La zona de viviendas de La Isleta de Coria se evacúa tras su inundación, que se suma al desprendimiento de la ladera de la Catedral
- Los vecinos de la Urbanización La Isleta de Coria pueden acceder para recoger enseres y animales domésticos
- La Feria del Queso de Cabra de Acehúche celebrará dos décadas en su nueva edición en marzo
- Una casa antigua en Torre de Don Miguel permite viajar al pasado
- Mateo Sánchez Carrero, enfermo de ELA de El Batán, se topa con la burocracia
- Los vecinos de la Urbanización de la Isleta de Coria todavía no podrán volver a sus casas, hoy viernes
- El Ayuntamiento de Coria avanza en los trámites para actuar en el antiguo Convento de San Francisco
- La Policía Local de Coria lo detiene por 'provocar un incendio en instalaciones públicas' y amenazar a los agentes con un arma