Unos 500 escolares de 13 colegios del Valle del Alagón plantan cara al cáncer infantil con actividades y juegos

En la II Convivencia para concienciar sobre la importancia de dar apoyo a las niñas y niños enfermos

Cabeza de la marcha que se realizó el viernes, dentro de la convivencia.

Cabeza de la marcha que se realizó el viernes, dentro de la convivencia. / CEDIDA

Nieves Agut

Unos 500 escolares han plantado cara al cáncer infantil en un evento celebrado el pasado viernes en Alagón del Río, organizado por la Mancomunidad Integral de Municipios Valle del Alagón. En concreto, ha consistido en la II Convivencia Escolar en Apoyo a la Lucha Contra el Cáncer Infantil, un evento socioeducativo que ha implicado a colegios de Calzadilla, Pozuelo de Zarzón, Villa del Campo, Aceituna, Montehermoso, Guijo de Galisteo, Valrío, El Batán, Alagón del Río, Galisteo, Aldehuela del Jerte, Carcaboso y Valdeobispo.

La jornada contó con una gran asistencia de alumnos y docentes en Alagón del Río.

La jornada contó con una gran asistencia de alumnos y docentes en Alagón del Río. / CEDIDA

Escolares, docentes y miembros de la mancomunidad se han unido para concienciar sobre la importancia de apoyar a niños y niñas con esta enfermedad. Los fondos recaudados van a la Asociación de Niños Enfermos de Neuroblastoma.

