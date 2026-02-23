Organiza Mancomunidad
Unos 500 escolares de 13 colegios del Valle del Alagón plantan cara al cáncer infantil con actividades y juegos
En la II Convivencia para concienciar sobre la importancia de dar apoyo a las niñas y niños enfermos
Unos 500 escolares han plantado cara al cáncer infantil en un evento celebrado el pasado viernes en Alagón del Río, organizado por la Mancomunidad Integral de Municipios Valle del Alagón. En concreto, ha consistido en la II Convivencia Escolar en Apoyo a la Lucha Contra el Cáncer Infantil, un evento socioeducativo que ha implicado a colegios de Calzadilla, Pozuelo de Zarzón, Villa del Campo, Aceituna, Montehermoso, Guijo de Galisteo, Valrío, El Batán, Alagón del Río, Galisteo, Aldehuela del Jerte, Carcaboso y Valdeobispo.
Escolares, docentes y miembros de la mancomunidad se han unido para concienciar sobre la importancia de apoyar a niños y niñas con esta enfermedad. Los fondos recaudados van a la Asociación de Niños Enfermos de Neuroblastoma.
- La zona de viviendas de La Isleta de Coria se evacúa tras su inundación, que se suma al desprendimiento de la ladera de la Catedral
- Los vecinos de la Urbanización La Isleta de Coria pueden acceder para recoger enseres y animales domésticos
- La Feria del Queso de Cabra de Acehúche celebrará dos décadas en su nueva edición en marzo
- Una casa antigua en Torre de Don Miguel permite viajar al pasado
- Mateo Sánchez Carrero, enfermo de ELA de El Batán, se topa con la burocracia
- Los vecinos de la Urbanización de la Isleta de Coria todavía no podrán volver a sus casas, hoy viernes
- El Ayuntamiento de Coria avanza en los trámites para actuar en el antiguo Convento de San Francisco
- La Policía Local de Coria lo detiene por 'provocar un incendio en instalaciones públicas' y amenazar a los agentes con un arma