Adesval, que tiene su sede en Coria, convoca la contratación de un técnico de proyectos para impulsar la comarca

Entre sus funciones están la dinamización del territorio, así como el desarrollo y la promoción turística del Valle del Alagón

Dehesa de un municipio de la comarca del Valle del Alagón.

Dehesa de un municipio de la comarca del Valle del Alagón. / Cedida

Nieves Agut

La Asociación para el Desarrollo del Valle del Alagón ‘Adesval’ ha abierto un proceso selectivo para la contratación de 1 Técnico/a de Proyectos de Desarrollo Rural, en el marco de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo 2023-2027 y el Plan Estratégico de la Política Agrícola Común. El fin es cubrir la sustitución de persona trabajadora con derecho a reserva de puesto y con jornada completa para realizar su labor en la sede, que se encuentra en Coria. El plazo para presentar solicitudes finaliza el 1 de marzo.

Las funciones principales de la persona seleccionada serán la gestión integral de proyectos Leader, elaboración y tramitación de memorias técnicas y administrativas, organización de eventos y acciones de dinamización territorial, desarrollo y promoción turística comarcal, gestión de subvenciones y contratación pública y la participación en proyectos europeos y cooperación transfronteriza.

