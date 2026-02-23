Refuerzo plantilla
Adesval, que tiene su sede en Coria, convoca la contratación de un técnico de proyectos para impulsar la comarca
Entre sus funciones están la dinamización del territorio, así como el desarrollo y la promoción turística del Valle del Alagón
La Asociación para el Desarrollo del Valle del Alagón ‘Adesval’ ha abierto un proceso selectivo para la contratación de 1 Técnico/a de Proyectos de Desarrollo Rural, en el marco de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo 2023-2027 y el Plan Estratégico de la Política Agrícola Común. El fin es cubrir la sustitución de persona trabajadora con derecho a reserva de puesto y con jornada completa para realizar su labor en la sede, que se encuentra en Coria. El plazo para presentar solicitudes finaliza el 1 de marzo.
Las funciones principales de la persona seleccionada serán la gestión integral de proyectos Leader, elaboración y tramitación de memorias técnicas y administrativas, organización de eventos y acciones de dinamización territorial, desarrollo y promoción turística comarcal, gestión de subvenciones y contratación pública y la participación en proyectos europeos y cooperación transfronteriza.
