La Asociación de Hermanamiento de Coria prepara actividades por los 25 años de la firma de unión con Les Herbiers (Francia)

La Asociación de Hermanamientos de Coria, que preside María Lozano, dará a conocer sus proyectos y actividades previstas a desarrollar en 2026, en esta semana, durante la Asamblea Anual con carácter ordinario. Durante la misma también se informará de las cuentas del pasado año 2025, de la cuota de socios para 2026, así como de las actividades realizadas en 2025. Igualmente, la presidenta de la asociación informará sobre los preparativos de cada XXV Aniversario de la firma de la Carta del Hermanamiento entre la ciudad cauriense y el municipio francés de Les Herbiers. Los actos se prevé que se desarrollen desde el 30 de abril hasta el 2 de mayo. También se presentará el proyecto ‘La Carrera 2026’. Después , los asistentes tendrán la posibilidad de plantear ruegos y preguntas. Esta asamblea tendrá lugar justo el viernes 17 de febrero en el bar Caurus, avenida Extremadura. En primera convocatoria a las 20.15 y en segunda a las 20.30.

La asociación está presidida por María Lozano, que junto a los miembros de la directiva y socios trabajan durante el año en impulsar acciones conjuntas que ayuden a fortalecer lazos de unión con las ciudades hermanadas como es el caso de Les Herbiers o de Erandio (País Vasco).