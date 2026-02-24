Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Gastronomía, dj y folk en la matanza tradicional que se celebrará en Santibáñez el Alto

La cita cumple su XXIV edición y ofrecerá una intensa jornada de actividades todo el día

Público asistente en la matanza tradicional de 2023.

Público asistente en la matanza tradicional de 2023. / Cedida

Nieves Agut

El municipio de Santibáñez el Alto, en la Sierra de Gata, acogerá la XXIV Matanza Tradicional. Esta cita anual ofrecerá al público la posibilidad de disfrutar de una jornada intensa con numerosas actividades desde las nueve de la mañana con el típico desayuno que incluirá migas, café, aguardiente y sopa de sangre. Después de disfrutar de actividades y convivencia al aire libre entre los participantes, llegará el momento de disfrutar de la comida a las 14.00 horas. Los asistentes abonarán 1 euro por los cubiertos.

Ya por la tarde, a las 16.00, tendrá lugar la actuación del Tito Rubiaco. Tras un paréntesis volverá la actividad y se podrá ver bailar al grupo folclórico Los Santitos a partir de las 17.00 y por la noche, a las 20.00 horas, habrá una cena con patatas y carne. La programación finalizará con la actuación, a partir de las 22.00 horas, del dj Andrés Marín, en la plaza Bajo del Nogal, pagado por la Asociación La Turullera. Todo ello será este sábado 28 de febrero.

