Comarca Sierra de Gata
Gastronomía, dj y folk en la matanza tradicional que se celebrará en Santibáñez el Alto
La cita cumple su XXIV edición y ofrecerá una intensa jornada de actividades todo el día
El municipio de Santibáñez el Alto, en la Sierra de Gata, acogerá la XXIV Matanza Tradicional. Esta cita anual ofrecerá al público la posibilidad de disfrutar de una jornada intensa con numerosas actividades desde las nueve de la mañana con el típico desayuno que incluirá migas, café, aguardiente y sopa de sangre. Después de disfrutar de actividades y convivencia al aire libre entre los participantes, llegará el momento de disfrutar de la comida a las 14.00 horas. Los asistentes abonarán 1 euro por los cubiertos.
Ya por la tarde, a las 16.00, tendrá lugar la actuación del Tito Rubiaco. Tras un paréntesis volverá la actividad y se podrá ver bailar al grupo folclórico Los Santitos a partir de las 17.00 y por la noche, a las 20.00 horas, habrá una cena con patatas y carne. La programación finalizará con la actuación, a partir de las 22.00 horas, del dj Andrés Marín, en la plaza Bajo del Nogal, pagado por la Asociación La Turullera. Todo ello será este sábado 28 de febrero.
- La zona de viviendas de La Isleta de Coria se evacúa tras su inundación, que se suma al desprendimiento de la ladera de la Catedral
- Los vecinos de la Urbanización La Isleta de Coria pueden acceder para recoger enseres y animales domésticos
- La Feria del Queso de Cabra de Acehúche celebrará dos décadas en su nueva edición en marzo
- Una casa antigua en Torre de Don Miguel permite viajar al pasado
- Mateo Sánchez Carrero, enfermo de ELA de El Batán, se topa con la burocracia
- Los vecinos de la Urbanización de la Isleta de Coria todavía no podrán volver a sus casas, hoy viernes
- El Ayuntamiento de Coria avanza en los trámites para actuar en el antiguo Convento de San Francisco
- La Policía Local de Coria lo detiene por 'provocar un incendio en instalaciones públicas' y amenazar a los agentes con un arma