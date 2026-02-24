Pescueza impulsa una iniciativa sobre igualdad de cara al Día Internacional de la Mujer del 8 de marzo

El Ayuntamiento de Pescueza, en colaboración con la Oficina de Igualdad Rivera Fresnedosa, ha presentado una actividad cargada de significado con el nombre ‘Tejiendo Igualdad’. «Queremos que nuestro pueblo se una para crear un símbolo visible de nuestra lucha por la justicia y la dignidad de las mujeres: una gran bufanda morada», señalaron desde el consistorio. Para ello se contará con la colaboración de los vecinos para crear una bufanda, que será una obra colectiva hecha con el corazón y las manos de los vecinos contando con el apoyo fundamental de la Asociación de Mujeres.

Cada persona interesada tejerá una pieza de color morado. Se unirán todos los fragmentos para crear una bufanda gigante que envolverá uno de los árboles más visibles del municipio. En el tejido se colgarán mensajes y reflexiones sobre los retos que aún existen: la brecha salarial, la carga de los cuidados, la penalización de la maternidad y la falta de corresponsabilidad. El ayuntamiento anima a la participación y una vez elaboradas las piezas de bufandas se exhibirán con frases y reflexiones sobre las desigualdades y barreras que afrontan las mujeres cada día.