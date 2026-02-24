Con la participación ciudadana
Pescueza impulsa una iniciativa sobre igualdad de cara al Día Internacional de la Mujer del 8 de marzo
En colaboración con la Oficina de Igualdad Rivera Fresnedosa y se reflejarán mensajes sobre las barreras que afrontan las mujeres hoy día
El Ayuntamiento de Pescueza, en colaboración con la Oficina de Igualdad Rivera Fresnedosa, ha presentado una actividad cargada de significado con el nombre ‘Tejiendo Igualdad’. «Queremos que nuestro pueblo se una para crear un símbolo visible de nuestra lucha por la justicia y la dignidad de las mujeres: una gran bufanda morada», señalaron desde el consistorio. Para ello se contará con la colaboración de los vecinos para crear una bufanda, que será una obra colectiva hecha con el corazón y las manos de los vecinos contando con el apoyo fundamental de la Asociación de Mujeres.
Cada persona interesada tejerá una pieza de color morado. Se unirán todos los fragmentos para crear una bufanda gigante que envolverá uno de los árboles más visibles del municipio. En el tejido se colgarán mensajes y reflexiones sobre los retos que aún existen: la brecha salarial, la carga de los cuidados, la penalización de la maternidad y la falta de corresponsabilidad. El ayuntamiento anima a la participación y una vez elaboradas las piezas de bufandas se exhibirán con frases y reflexiones sobre las desigualdades y barreras que afrontan las mujeres cada día.
- La zona de viviendas de La Isleta de Coria se evacúa tras su inundación, que se suma al desprendimiento de la ladera de la Catedral
- Los vecinos de la Urbanización La Isleta de Coria pueden acceder para recoger enseres y animales domésticos
- La Feria del Queso de Cabra de Acehúche celebrará dos décadas en su nueva edición en marzo
- Una casa antigua en Torre de Don Miguel permite viajar al pasado
- Mateo Sánchez Carrero, enfermo de ELA de El Batán, se topa con la burocracia
- Los vecinos de la Urbanización de la Isleta de Coria todavía no podrán volver a sus casas, hoy viernes
- El Ayuntamiento de Coria avanza en los trámites para actuar en el antiguo Convento de San Francisco
- La Policía Local de Coria lo detiene por 'provocar un incendio en instalaciones públicas' y amenazar a los agentes con un arma