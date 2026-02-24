En el Pabellón Municipal Deportes
¿Las tecnologías y la educación pueden caminar de la mano? En Coria es posible
Se presenta con el nombre ‘Robo-Reto' y contará con 350 alumnos de centros de la región, entre estos, Coria, Puebla de Argeme y Rincón del Obispo
El Pabellón Municipal de Deportes de Coria acogerá la I edición de la Jornada de Robo-Reto y que implicará a varios centros educativos de Coria y sus pedanías, Puebla de Argeme y Rincón del Obispo. En concreto, participarán escolares de los colegios Camilo Hernández, La Acequia, San José Obrero y del instituto de Secundaria Alagón, también de Coria. A ellos se sumarán otros centros lo que se prevé congregar alrededor de 350 alumnos y 75 docentes de la región.
Este evento está promovido por la Liga Extremeña de Robótica Educativa, que realizará esta actividad de carácter presencial para los centros educativos de las demarcaciones de los CPR de Coria, Jaraíz de la Vera y Almendralejo. El evento forma parte de las actividades formativas dirigidas al desarrollo del Plan Innovated, estrategia que persigue la implantación en los centros educativos de procesos de innovación mediante el uso de las tecnologías de la educación, la incorporación de metodologías activas a los procesos de aprendizaje y la toma de decisiones en los centros que permitan impulsar los cambios necesarios para mejorar el aprendizaje competencial y la adquisición de competencias del siglo XXI por parte del alumnado. Será el jueves 5 de marzo de 10.00 a 13.00 horas.
